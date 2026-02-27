東方神起チャンミン、「無駄づかいしたくない」 パフォーマンス直前の行動“きっぱり”宣言
東方神起のユンホ、チャンミンが、25日放送のフジテレビ系『週刊ナイナイミュージック』（毎週水曜 後11：00）に出演。チャンミンが“無駄づかいしたくない”というエピソードを明かした。
【写真】ナインティナインに”わがまま”を発動した東方神起・ユンホ
この日の放送は、岡村隆史が東方神起とスペシャルユニット「オカ神起」を結成。完璧なパフォーマンスを目指し、岡村がスタミナをつけたりトレーニングをしたりする企画が実施された。
特別なトレーニングで体を作るとし、岡村がキツいトレーニングを体験した。ここで矢部浩之が「2人は、パフォーマンス前はしっかりトレーニングをする？」と質問した。
ユンホが先に「ステージに立つ直前はあんまりしてないです」と回答。するとチャンミンが、「パフォーマンスの前に、余計な行動で力を無駄づかいしたくはないですね」と説明した。
たった今“余計な”トレーニングをさせられたという岡村は「いや、今無駄づかいしたというか…」とツッコミを入れると、チャンミンは「もちろん、やるアーティストもいっぱいいますから。それはそれぞれですよ」と言い切り。さらに「人によりますよ、あくまで」ときっぱり伝え、不満そうな岡村を説得。“ひと悶着”のシーンでスタジオを盛り上げた。
