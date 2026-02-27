眄个△りがヒロインのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）第105話が27日に放送された。

情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、リテラリーアシスタントとしてヘブン（トミー・バストウ）の執筆活動を手助けするトキ（眄个△り）。ヘブンが学校に行っている間に、ネタ探しに奔走する。学校ではヘブンが授業の帰りに、ロバート（ジョー・トレメイン）から日本人の妻ラン（蓮佛美沙子）を紹介される。英語ができるランの存在に触発されたのか、ヘブンはトキに英語の勉強を再開しないか提案する。ある日、トキとヘブンはロバートとランの自宅に招かれる。

NHK大河「豊臣兄弟！」で直を演じる白石聖が艶やかにプレミアムトークに生出演した。「おはようございます。白石聖です」とあいさつした。博多大吉は朝ドラを受けて「グッドモーニング」と話した。鈴木奈穂子アナウンサーも朝ドラ来週予告を受けて「センキョー」と応じた。白石は生放送のトーク番組出演について「あまりないです。緊張しておりますがよろしくお願いします」と語った。

「ばけばけ」は朝ドラ第113作目で、松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々の姿を描く。