映画『ウィキッド 永遠の約束』日本語吹替版に劇団四季・分部惇平が特別出演決定！
シンシア・エリヴォとアリアナ・グランデが共演する映画『ウィキッド 永遠の約束』の日本語吹替版に、劇団四季・分部惇平が特別出演することが決定。分部が『ウィキッド』との運命的なつながりを語るコメントも到着した。
【写真】前作には舞台で魅了してきた"エルファバ＆グリンダ”岡村美南＆谷原志音が吹替出演した！
本作は、ブロードウェイミュージカル映画化作品において全世界興行収入歴代1位という金字塔を打ち立て、日本でも累計興行収入35億円突破の大ヒットを記録した『ウィキッド ふたりの魔女』の続編。名作小説『オズの魔法使い』で少女ドロシーが迷い込んだ〈オズの国〉で、最も嫌われた“悪い魔女”と最も愛された“善い魔女”の過去が、それぞれの視点から語られていく。
この度、劇団四季・分部惇平が、本作の日本語吹替版に特別出演することが明らかに。分部は、クラシックバレエで培った身体表現を活かし、多くの舞台で活躍。これまでミュージカル『キャッツ』のランパスキャット役やマンカストラップ役、『人間になりたがった猫』のライオネル役、『ガンバの大冒険』のガンバ役などさまざまな役柄を演じ、『ウィキッド』ではアンサンブルとして出演してきた。
そんな分部にとって、本作への参加は特別な意味を持っているという。「劇団に入団して初めて台詞のある役をいただいた作品が『ウィキッド』でした。劇団人生の始まりでもあり、青春でもあるので、吹替のお話をいただいたときは感慨深くて、感謝の気持ちでいっぱいです」とその想いを明かす。今回吹き込んだ台詞はわずかひと言ながら、運命的とも言える本作とのめぐり合わせに喜びをにじませた。
本作の見どころについては「前作と同様に、登場人物たちの細かな心理描写が丁寧に描かれているので、初めて『ウィキッド』に触れる方にも感動していただけると思います。今作で一番驚いたのはミュージカル版とは音楽のアレンジが違うことで、音楽面でもより世界観が深まっていて、とても興奮しました」とコメント。
そして「より深い感動を味わうことができる、最高のフィナーレになっています。ぜひ楽しみにしていてください！」と呼びかけた。分部がどのような役どころで出演しているのか、映画館で要チェックだ。
映画『ウィキッド 永遠の約束』は、3月6日より全国公開。
