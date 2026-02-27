ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルにいた三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が２６日放送の日本テレビ系報道番組「ｎｅｗｓ ｚｅｒｏ」（月〜木曜・午後１１時、金曜・午後１１時半）に出演。拠点としているカナダへ戻る時期について言及した。

ＭＣの藤井貴彦アナウンサーから「いつカナダに表現的には“戻る”ことになるんですか」と質問されると、木原が「近々ですね」と即答。ただ「正直まだフライトチケットはしっかりとれていないので…。ちょっとスケジュールが分からなかったので、自分たち」と未定であることを明かした。

カナダに戻ってからも「スローなスタート」（木原）で練習を再開する予定だという。続けて「滑りたいなっていう気持ちはあるんですけど少しでも休みたいかなっていう気持ちも半々で」と吐露。カナダに戻ったほうが休めるかという問いには三浦が、「スケジュールが確立されているので、カナダのほうが日常生活っていうふうな感じはします」と話した。

カナダでも「りくりゅう」としては認知されていたと言う。木原が「最近気づいていただけることがあります。ここ数年、スーパーで買い物している際に『私、あなたたちのことを知ってます』という方がよく来てくださるので」と知名度も徐々に上がってきていたという。

金メダリストとしてカナダに戻るが周囲の反応については「どうなんでしょう。本当に分からないです」（三浦）と予想しづらいと語っていた。