SDGsと地方創生をテーマに、地域おこし協力隊として埋もれつつある特産品を全国に広める活動をしている株式会社ペンギン村はこのほど、地域の特産品に興味・関心がある全国の男女317人を対象に、特産品に関する調査を実施。結果を公開した。



【調査結果】どの有名人も特産品を広めてくれそう

「地域の特産品を全国に広めてくれそうな有名人を教えてください。（複数回答可）」と質問したところ、3位は「松重豊」(77人)だった。主な意見として「グルメドラマで長年主演を務めているので、地域の特産物やご当地グルメを上手にPRしてくれそうだから」(30代男性)、「喋り方がとても穏やかで特産物の紹介に向いていると思うから」(60代男性)、「グルメに詳しい印象が強く、世間の好感度も高いので、すごくいい影響を与えてくれそう」(40代男性)などがあった。



2位は「大泉洋」(95人)がランクイン。「知名度が高く、話しぶりも巧みで面白いから」(40代女性)、「地元北海道の名産を紹介したりおいしそうに食べる姿がパッと浮かんだから」(30代女性)、「トーク力があり、どんなに田舎でも、ありふれた特産品でも、面白おかしく紹介してくれそうだから」(30代女性)などの声が寄せられた。



1位は「大谷翔平」(102人)となった。主な理由として「国内外で圧倒的な知名度と好感度があり、発信力が非常に高いから」(20代男性)、「名前や顔だけですべての特産品が一瞬で全国に広まりそうだから」(50代女性)、「彼の実力や名声が信頼感や安心感を与えるから」(50代女性)などが挙がった。



また、「地域の特産品を全国に広めるために、重要だと思う取り組みはなんですか？（複数回答可）」については、「SNSや動画を活用した情報発信」が251人が最多で、「地域の特産品を購入する際、”安心感につながる”と感じる要素はなんですか？（複数回答可）」に関しては、「生産者や生産地が明確にわかる」(232人)がトップだった。



（よろず～ニュース調査班）