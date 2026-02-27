レアル・マドリードのサポーターが人種差別反対の横断幕を掲げる

スペイン1部レアル・マドリードは現地時間2月25日にUEFAチャンピオンズリーグ（CL）の決勝トーナメントプレーオフ第2戦でポルトガル1部ベンフィカと対対戦し、2−1で勝利。

2戦合計スコア3−1として、ベスト16のトーナメント進出を決めた。この日、レアル・マドリードのサポーターが因縁のついたポルトガル1部ベンフィカ（ポルトガル）との試合で人種差別反対の意を表明する横断幕を掲げた。

第1戦ではベンフィカのアルゼンチン人MFジャンルカ・プレスティアーニが、レアル・マドリードのブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールに対して、ユニフォームで口を覆いながら人種差別的発言をしたとして物議を醸した。プレスティアーニには1試合の出場停止処分が下され、第2戦には出場しなかった。

この一件を機にヴィニシウス当人はもちろん、チームメイトをはじめ、サッカー界の多くの関係者が人種差別に反対するコメントを発表してきた。

そしてサンティアゴ・ベルナベウに駆けつけたレアルのサポーターもスタンドに「NO AL RACISMO（No to Racism）」と人種差別にノーを突きつける横断幕を掲げた。スペイン紙「マルカ」のXは「ヴィニを支持し、人種差別に反対する横断幕だ」とその様子を伝えた。（FOOTBALL ZONE編集部）