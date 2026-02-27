ベガルタ仙台の試合で俳優の松井愛莉さんが始球式に参加

ベガルタ仙台は3月7日に行われる明治安田J2・J3百年構想リーグ第5節の湘南ベルマーレ戦に俳優の松井愛莉さんが来場すると発表した。

本拠地ユアテックスタジアム仙台で行われるこの湘南戦はクラブのゴールドパートナーである株式会社ダイオーによる「いもくり佐太郎マッチデー」として開催され、松井さんは試合前の花束贈呈や始球式に参加する。

松井さんは2013年度の第92回高校サッカー選手権で9代目応援マネージャーを務め、サッカー好きとしても有名。そして仙台のMF松井蓮之の姉であることもファンの間では周知の事実。スタジアムでの姉弟共演を心待ちにしている人は多いだろう。

SNSでは「お姉ちゃん降臨」「熱い」「これは行くしかない」「こんなに違う業界なのに姉弟共演熱すぎる」「蓮之との2ショット楽しみ」「姉様が視察に来られるぞ」と期待の声が上がっていた。開幕3連勝と最高の滑り出しを決めた仙台の勢いをさらに加速させる勝利の女神となるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）