フォーシーズンズホテル東京大手町は、「桜スプリングアフタヌーンティー」を3月1日から4月19日までで提供する。

スイーツは、黄色のウサギ型カモミールムース、ブラックベリーとカシスのコンポートを桜のシャンティで包んだタルト、薔薇のコンフィチュールを使った苺とルバーブなど、イースターのエッグやうさぎをモチーフにしたスイーツや桜色のスイーツを5種類並べる。セイボリーは、桜吹雪が緑の芝生に舞い降りた様を表現したタルトレット、スモークサーモンとキャベツマリネのサンドイッチ、ホワイトアスパラガスのブランマンジェなど5種類で、プレーンスコーン、桜マドレーヌ、カマンベールとシェーブルチーズのパウンドケーキも用意する。ドリンクは、ミモザの花をイメージしたウエルカムドリンクに加え、赤紫蘇のお茶を基調に桜の香りを纏わせたモクテル、日本茶、紅茶、コーヒーなどを提供する。

場所は39階「THE LOUNGE」。提供時間は午前11時から。料金は平日午後4時から6時までが8,300円で、それ以外は9,300円。税・サービス料込。土休日はプレミアム日本茶とのペアリング付き。