「めでたーい」キックボクサー、“子どもが生まれた”赤ちゃんを抱く姿披露「自分の人生まで手放す必要はない」
キックボクサーで第2代KNOCK OUT-REDライト級王者の重森陽太さんは2月24日、自身のInstagramを更新。妻の出産を報告し、わが子を抱く姿を披露しました。
【写真】重森陽太が赤ちゃんを抱く姿
また、「育休取るって考えた時 仕事どうするの？という考えも一瞬よぎった。でもすぐ気づいた。私は現役の格闘家だ。途中でやめるわけない。それはきっと、女性も同じだと思う。子どもが生まれたからといって、自分の人生まで手放す必要はない」「妻にも、また曲を作ってほしいと思っている」と、妻へ向けた優しいメッセージもつづりました。
ファンからは、「おめでとうございます」「父、重森陽太、まだまだ強くなりますね」「さらに大きな力を与えてくれるはず」「めでたーい」「こちらまで愛しい気持ちになりました」「ますます強くなりそうですね」「ついにパパになりましたね」と、祝福の声が多く上がっています。
(文:中村 凪)
「父、重森陽太、まだまだ強くなりますね」重森さんは「昨日、子どもが生まれた」と妻の出産を報告し、生まれたばかりのわが子を抱く自身のショットを1枚投稿。半袖Tシャツ姿で、産まれたばかりの赤ちゃんをふんわりと慎重に抱いています。「抱っこする時、チクチクする服は嫌だなと思って半袖Tシャツで行った。結果、めちゃくちゃ寒かった。まあそれくらい、大事に触れたかった」と、愛情あふれるエピソードを明かしています。
愛犬とのショット披露19日には「来週、子どもが生まれる。めちゃくちゃ楽しみ」と、愛犬とのショットを公開していた重森さん。ファンからは、「両方とも可愛いですよ」「すごいDNAを持ったお子様が誕生するのですね」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
