4人組ロックバンド「MY FIRST STORY」が26日、活動休止を発表。多くの反響が寄せられています。

【映像】 活動休止を発表したMY FIRST STORY

「マイファス」はバンドの公式サイトで、メンバー、スタッフ一同名義でコメントを発表。全文をご紹介します。

「お知らせ。今後の活動について、メンバーおよびスタッフで何度も話し合いを重ね、各メンバーが自分自身と向き合う時間を持ち、一度立ち止まり、充電期間としてMY FIRST STORYとしてのバンド活動を休止する事を決断致しました。いつか戻って来る日まで。

MY FIRST STORY メンバー／スタッフ一同」

この発表にネット上では、「帰ってくるまでずっと待ち続けます！！」「大好きだったのに本当に残念です」「ずっと走りっぱなしだったから少し休んでもいいよね」などのコメントが寄せられています。

2011年に結成した「マイファス」は、翌年の4月にメジャーデビュー。2016年には日本武道館で初のワンマンライブを開催し、2024年には「L'Arc〜en〜Ciel」のHYDEさんとタッグを組んだテレビアニメ「鬼滅の刃 柱稽古編」の主題歌「夢幻」が話題になりました。（『ABEMA NEWS』より）