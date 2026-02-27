サッカーの欧州リーグ（EL）は決勝トーナメント進出を懸けたプレーオフ第2戦が26日に各地で行われ、MF伊東純也とFW横山歩夢が所属するゲンク（ベルギー）は本拠ディナモ・ザグレブ（クロアチア）戦を延長戦の末に2戦合計6ー4と制し16強進出。FW前田大然とMF旗手怜央が先発出場したセルティック（スコットランド）は敵地シュツットガルト（ドイツ）戦で1ー0と勝利したが、2戦合計2ー4でプレーオフ敗退が決まった。これで1次リーグからのストレートインを決めていたMF鈴木唯人所属のフライブルク（ドイツ）を含めた16チームが出揃った。

欧州リーグは1次リーグ8位までに入ったリヨン、アストンビラ、ミッティラン、ベティス、ポルト、ブラガ、フライブルク、ローマが決勝トーナメントにストレートイン。16強進出残り8枠を懸けプレーオフが行われた。

第1戦を3ー1で制したゲンクはディナモ・ザグレブとの第2戦、本拠で1ー3のまま後半終了。2戦合計3ー3となり延長戦までもつれることになったが先発出場した伊東が延長前半11分、決勝点となるオウンゴールを呼ぶ活躍を見せて勝利に貢献。横山はベンチ入りしたが出番なしに終わった。

ゲンクの他にはルドゴレツ、シュツットガルト、リール、パナシナイコス、セルタ、ノッティンガムF、ボローニャが16強進出。前田と旗手が先発したセルティックは敵地シュツットガルト戦で勝利するも2戦合計で及ばずプレーオフ敗退が決まった。

なお、ラウンド16の組み合わせ抽選会は27日に開催予定。ゲンクはMF鈴木唯人所属のフライブルクかローマと激突へ。フライブルクは伊東との日本人対決実現しなかった場合、ボローニャと対戦することになる。

【16強ストレートイン】

リヨン（フランス）、アストンビラ（イングランド）、ミッティラン（デンマーク）、ベティス（スペイン）、ポルト（ポルトガル）、ブラガ（ポルトガル）、フライブルク（ドイツ）、ローマ（イタリア）

【プレーオフ突破】

ルドゴレツ（ブルガリア）、シュツットガルト（ドイツ）、リール（フランス）、パナシナイコス（ギリシャ）、セルタ（スペイン）、ノッティンガムF（イングランド）、ボローニャ（イタリア）、ゲンク（ベルギー）