ブルペン捕手として侍ジャパンに帯同中のDeNA・高城俊人氏

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で大会連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」に26日、大谷翔平投手（ドジャース）がついに合流した。チームはこの日、バンテリンドームで練習。凱旋したスーパースターの一挙手一投足に、侍ジャパンナインも興味津々だ。そんな中、大谷の最初のキャッチボールの相手を務めたのは──。

大谷は半袖のアンダーシャツで颯爽とフィールドに姿を現した。ウォーミングアップ中には宮城大弥投手（オリックス）、近藤健介外野手（ソフトバンク）と笑顔で言葉をかわすシーンが見られた。

近藤はもともと2011年ドラフト4位で捕手として日本ハムに入団し、1歳下の大谷と5年間チームメートとしてプレー。バッテリーを組むこともあった。3年前のWBCでも共闘している。「変わってないなという印象。代表でも一緒にやってきていますし、（大谷は今回の侍ジャパンに）すんなり入れたかなと思います」と印象を語る。

一方、コンディション不良のために出場を辞退した松井裕樹投手（パドレス）に代わって追加選出された、プロ2年目の金丸夢斗投手（中日）にとって、大谷はまさに雲の上の存在。「本物だあ……っていう感じですね。会話？ あいさつ程度です」と言葉は少なめ。他の若手も同様に緊張気味で、これには近藤も「いや、まあ、そうなるんじゃないですか。僕も知り合いじゃなかったら、なっています」とうなずいていた。

一般には非公開だったこの日の練習で、報道陣がざわついたのは、大谷が外野の左翼付近でキャッチボールを始めた時だった。相手を務めたのは、ブルペン捕手として侍ジャパンに帯同している高城俊人（たかじょう・しゅうと）氏（DeNA1軍用具担当補佐兼ブルペン捕手）だった。

高城氏が振り返るキャッチボール「丁寧に投げている」

大谷の1歳上の高城氏は、福岡・九州国際大付高3年の2011年春、選抜高校野球大会に「4番・捕手」として出場。5試合で19打数12安打（打率.632）1本塁打5打点の活躍をみせ、準優勝に貢献した。準々決勝から決勝の第1打席にかけてマークした「8打数連続安打」は、今も大会タイ記録として輝いている。2011年ドラフト2位でDeNA入りし、オリックスでの1年間を含め、11年間にわたり捕手としてプレー。2022年限りで現役を退いている。

大谷の威力満点の球を受け止めた高城氏は「ご指名？ いいえ、ブルペン捕手が僕しか空いていなかったからですよ。彼とは試合をしたことがありますし、昔1度、同い年のコンちゃん（近藤）と一緒にプライベートで関わらせてもらったこともあります」と明かした。

「（キャッチボールでは）緊張しました。というのも、普通にしておけばしないのですが、記者の人たちが凄く集まってきたので、そっちに緊張しました」と苦笑。大谷の球については「そんなに力を入れていなかったと思いますが、丁寧に投げているなと思いました」と評した。

24日まで行われた宮崎合宿で、期間限定のアドバイザーを務め、抜群の存在感を示していたダルビッシュ有投手（パドレス）は“お役御免”でチームを離れたが、大谷の合流で雰囲気がまたガラリと変わった。WBCに向けて、いよいよ臨戦態勢が整っていく。（宮脇広久 / Hirohisa Miyawaki）