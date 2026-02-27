大谷翔平の“お宝グッズ”は

またも“お宝グッズ”が登場した。ドジャース・大谷翔平投手の“侍仕様ボブルヘッド”が26個限定で販売されることになった。今年3月に開催予定の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にて、侍ジャパンのメンバーとして戦う様子をボブルヘッドにした模様で、背番号は16となっている。

「フォーエバー・コレクティブ」の公式サイトによれば「世界的アイコン。二刀流のスーパースター。この『ショウヘイ・オオタニ 日本代表2026WBC 18インチボブルヘッド』で、世界レベルの偉大さをあなたのコレクションに加えましょう」と紹介されている。

気になる価格は900ドル（約14万円）となっており、地元メディア「ドジャース・ネーション」のアーロン・コロマ記者は「オオタニのWBCボブルヘッドが目を疑うような価格に」と報じている。すでに予約受付は開始されており、販売数はわずか26体限定。予約販売中は1人2点までの購入制限もある。

各商品にはNo.1からNo.26までのシリアルナンバーが付けられ、MLB公式ライセンス商品となっている“お宝グッズ”は高さ18インチ（約46センチ）で、存在感は抜群。台座に「Japan」の文字と日本国旗グラフィックが入っている。

さらに同記者は「今回の大会に向けてボブルヘッドが作られたドジャースの選手はオオタニだけではない。ウィル・スミスにも彼の姿を再現した80ドル（約1万2500円）のフィギュアが用意されている」と紹介している。そのほかにもスクーバル、スキーンズ、シュワーバー、カーショー、ハーパー、ジャッジらのボブルヘッドも販売される予定となっているが、大谷だけ“破格”となっている。（Full-Count編集部）