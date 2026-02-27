「work one′s fingers to the bone」の意味は？どんな風に働くことでしょう...？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「work one's fingers to the bone」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「身を粉にして働く」でした！
「work one's fingers to the bone」は、「身を粉にして働く」という意味のフレーズ。
努力や苦労を強調した表現です。
「They worked their fingers to the bone for their children’s future.」
（彼らは、子どもたちの未来のために身を粉にして働いた）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部