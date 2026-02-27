「work one′s fingers to the bone」の意味は？どんな風に働くことでしょう...？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「身を粉にして働く」でした！

「work one's fingers to the bone」は、「身を粉にして働く」という意味のフレーズ。

努力や苦労を強調した表現です。

「They worked their fingers to the bone for their children’s future.」

（彼らは、子どもたちの未来のために身を粉にして働いた）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。