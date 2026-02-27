◆米大リーグ オープン戦 ブルージェイズ７―８マーリンズ（２６日・米フロリダ州ダンイーデン＝ＴＤボールパーク）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２６日（日本時間２７日）、本拠地でのマーリンズとのオープン戦に「６番・三塁」で先発。３打数１安打２打点１三振で、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表チーム合流までの最終戦で３試合連続長打と、有終の美を飾った。試合後、シュナイダー監督は、岡本のキャンプインからここまでの過程を高く評価した。

この日は９６マイル（約１５４キロ）、高めの直球を左翼線二塁打。「バットスピードと、ボールをバットに乗せる技術の賜物だ。空振りでも、打つべき球をスイングしている。タイミングが合えば、もっと捉えられるだろう。私が感心するのは、色んな球を仕留めることが出来る点。我々は創造的な攻撃を特徴としており、シンカーに対応し、直球に振り遅れず、変化球をしぶとく待って、長打も備わっているのは、素晴らしいコンビネーションだ」と、ほれ込んだ。

ＷＢＣ前に予定していたオープン戦４試合で１０打席９打数３安打で４打点。打率は３割３分３厘。１本塁打２二塁打２三振１死球。守備でも安定した内容だった。「全てやるべきことをやっている。彼のここまでの進歩にとてもハッピーだ。短い間だったけど、吸収がはやい。日本とは練習時間が違うようだが、こちらのルーチンに慣れ、試合のリズムにも適応している。いい質問が出るし、彼はいい方向に向かっている」と同監督。

加藤豪将ベースボールオペレーション補佐と、大嶋祐亮通訳の二人三脚も、指揮官の目に頼もしく写っており、「元内野手のゴースケの存在は、守備位置の取り組みなどで大きいし、ユースケは、菊池がウチにいた頃から長く知っている。この２人は素晴らしい」。

ＷＢＣが予定されている今キャンプ、新戦力・岡本が限られた時間でチームに溶け込み、攻守に好印象を残したことで、シュナイダー監督は満足そうだ。