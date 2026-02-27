九州・沖縄（福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄） きょう（２７日）の天気
▼福岡県（福岡管区気象台・２７日５時）
【福岡地方】雨時々止む
【北九州地方】雨時々止む
【筑豊地方】雨時々止む
【筑後地方】雨時々止む
▼佐賀県（佐賀地方気象台・２７日５時）
【南部】雨時々止む
【北部】雨時々止む
▼長崎県（長崎地方気象台・２７日５時）
【南部】雨後くもり
【北部】雨後くもり
【壱岐・対馬】雨後くもり
【五島】雨後くもり
▼熊本県（熊本地方気象台・２７日５時）
【熊本地方】雨時々止む
【阿蘇地方】雨時々止む
【天草・芦北地方】雨時々止む
【球磨地方】雨時々止む
▼大分県（大分地方気象台・２７日５時）
【中部】雨時々止む
【北部】雨時々止む
【西部】雨時々止む
【南部】雨時々止む
▼宮崎県（宮崎地方気象台・２７日５時）
【南部平野部】雨
【北部平野部】雨
【南部山沿い】雨時々止む
【北部山沿い】雨時々止む
▼鹿児島県（鹿児島地方気象台・２７日５時）
【薩摩地方】雨時々止む
【大隅地方】雨時々止む
【種子島・屋久島地方】雨時々止む
【奄美地方】雨時々止む
▼沖縄県（沖縄気象台ほか・２７日５時）
【本島中南部】雨時々止む
【本島北部】雨時々止む
【久米島】くもり時々雨
【大東島地方】くもり後雨
【宮古島地方】くもり時々雨
【石垣島地方】くもり時々雨
【与那国島地方】雨後くもり