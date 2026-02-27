▼福岡県（福岡管区気象台・２７日５時）

【福岡地方】雨時々止む

【北九州地方】雨時々止む

【筑豊地方】雨時々止む

【筑後地方】雨時々止む

▼佐賀県（佐賀地方気象台・２７日５時）

【南部】雨時々止む

【北部】雨時々止む

▼長崎県（長崎地方気象台・２７日５時）

【南部】雨後くもり

【北部】雨後くもり

【壱岐・対馬】雨後くもり

【五島】雨後くもり

▼熊本県（熊本地方気象台・２７日５時）

【熊本地方】雨時々止む

【阿蘇地方】雨時々止む

【天草・芦北地方】雨時々止む

【球磨地方】雨時々止む

▼大分県（大分地方気象台・２７日５時）

【中部】雨時々止む

【北部】雨時々止む

【西部】雨時々止む

【南部】雨時々止む

▼宮崎県（宮崎地方気象台・２７日５時）

【南部平野部】雨

【北部平野部】雨

【南部山沿い】雨時々止む

【北部山沿い】雨時々止む

▼鹿児島県（鹿児島地方気象台・２７日５時）

【薩摩地方】雨時々止む

【大隅地方】雨時々止む

【種子島・屋久島地方】雨時々止む

【奄美地方】雨時々止む

▼沖縄県（沖縄気象台ほか・２７日５時）

【本島中南部】雨時々止む

【本島北部】雨時々止む

【久米島】くもり時々雨

【大東島地方】くもり後雨

【宮古島地方】くもり時々雨

【石垣島地方】くもり時々雨

【与那国島地方】雨後くもり