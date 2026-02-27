「正当な残業命令」にも従わない”残業キャンセル界隈”23歳新入社員を黙らせた、上司の「覚悟の言葉」

大規模ないけばな展示会の開催を1週間後に控え、チーム全員が残業続きで疲労のピークに達していた都内のイベント運営会社・甲社。そんな中、新入社員の男性だけは毎日定時きっかりに退社し、他のメンバーの不満は限界に達していた。さらにイベント3日前、出展者の急な要望変更で現場は大混乱。それでも新入社員は「まさかの理由」で帰ろうとして――。

社員は上司の残業命令を拒否できるのか、残業キャンセルの風潮への対応策、甲社の「その後」など、社会保険労務士の木村政美氏が解説する。

本記事の登場人物

A上さん：35歳。都内のイベント運営会社・甲社（従業員200名）のチーム長。新卒のB山さんに残業を命じるとパワハラと言われるのではないかと不安を抱え、曖昧な対応を続けていた。D田さんやメンバーの圧力を受けてようやく残業の業務命令を出したが、B山さんに拒否され頭を抱えている。

B山さん：23歳。甲社に新卒入社した新入社員。仕事の手際はよく評価されているが、展示会直前の繁忙期にも「ジムの予約がある」「残業キャンセル界隈」などを理由に定時退社を貫き、チーム内で強い反発を招いている。

C岡さん：30歳。新鋭いけばな作家。甲社が運営する展示会の主役で、開催3日前に展示物の配置の全面変更を申し出た。これにより会場セッティングや案内図・パンフレットの新調が急遽必要となり、チームの忙しさがさらに加速する原因をつくった。

D田さん：30歳・女性。チームのサブチーフ。定時で帰ろうとするB山さんを呼び止めて残業を求めたが断られ、「仕事をなめてるよね」と怒りを爆発させた。A上チーム長にも指導を促すなど、メンバーの不満を代弁している。

残業キャンセル界隈とは

「残業キャンセル界隈」とは、SNSで広まった言葉で、定時になったら仕事が残っていても残業せずに帰る価値観を共有する人々を指す。「今日は残業キャンセルで」など、ユーモラスに帰る意思を表明するのが特徴で、風呂キャンセル界隈などの「○○キャンセル文化」から派生した表現である。

背景には、Z世代を中心としたタイムパフォーマンス（時間効率）重視やワークライフバランス志向があり、「仕事はきっちりやるが、会社のために残る文化には従わない」という価値観が根底にある。働き方改革が進む中で、こうした考え方は若手だけでなく幅広い世代に広がりつつある。

なぜ、若手社員は残業を嫌うのか

近年、特に若手社員の間で「残業を避けたい」という意識が強まっている。では、どの程度の割合でそう感じているのか。まずはデータを基に検証してみたい。

（1）株式会社イードが運営するWebメディア『ミツカル学び』によるアンケート調査「若者の“時間価値”に関する意識調査」によると、30代前半までの人に「時給換算した残業代1時間分」と「プライベートの自由時間1時間」のどちらに価値を感じるかを尋ねたところ、80.8％が“プライベートの時間の方が価値が高い”と回答した（「圧倒的に価値が高い」54.7％、「どちらかと言えば価値が高い」26.1％）。この結果から、若手社員は残業よりもプライベートの時間を重視する傾向が読み取れる。

（2）株式会社ワークポートの調査（「残業に関する意識」2024年）では、40代までのビジネスパーソンの77.8％が「残業をしたくない」と回答し、手当が出ても62.5％が残業を避けたいと答えている。つまり、残業を嫌う傾向は若手に限らず、中年層の社員にも広がっていると言える。

若手社員が残業を嫌うおもな理由としては、

（1）ワークライフバランス重視：仕事中心の人生を望まない。

（2）タイムパフォーマンス（タイパ）志向：成果は時間ではなく効率で測る。

（3）働き方改革の影響：国の施策による残業削減が“当たり前”の環境で育った。

（4）会社への帰属意識の低下：会社のために残る文化が弱まった。

（5）SNSでの共感文化：「残業キャンセル界隈」などの言葉が広まり、“定時で帰ること”への心理的ハードルが下がった。

など、価値観の変化によるものが大きい。

社員は上司の残業命令を拒否できるのか

企業が業務上必要と判断して残業を命じた場合（実際に命じるのは上司）、原則として社員はその命令に従う義務が生じる。 これは、労働契約法や判例で認められている「使用者の業務命令権」の範囲に含まれるためで、就業規則や労働条件通知書（兼雇用契約書）などに「残業あり」と明記されている場合や36協定が適切に締結されている限り、残業命令は正当な業務指示とみなされる。

したがって、単に「残業したくない」などの理由で残業を拒否することはできない。しかし、次の項目に該当する場合は、例外的に残業命令を拒否できる。

（1）過労死ラインを超える長時間労働が続き、健康に重大な影響が出る恐れがある場合

（2）医師から残業制限の指示が出ているなど、健康上の問題がある場合

（3）育児・介護など、法律で保護される事情がある場合

（4）36協定の範囲を超える残業命令が出された場合

（5）業務上の必要性が乏しく、嫌がらせ目的の命令と判断される場合

（6）労働条件通知書等に「残業なし」の記載がある場合

企業側としては、残業命令を出す際には必要性・合理性を明確にし、社員側も体調や家庭事情など、正当な理由がある場合は適切に申し出ることが大切である。

企業は残業忌避の事実をどう受け止め、改善すべきか

若手社員を中心に残業を避ける傾向が強まる中、企業はこの変化を「単なる個人のわがまま」と捉えるのではなく、組織運営の課題として受け止める必要がある。特に残業が常態化している企業や職場では、若手社員だけでなく中堅社員の離職リスクも高まるので人手不足が更に進み、現場の運用が困難になることもあり得る。

「残業しないと回らない仕事」を放置せず、定時退社を前提とした業務設計へと転換することが求められるだろう。残業忌避は時代の流れであり、企業が柔軟に対応することで働きやすい職場づくりへとつながる。そのための対策例として次のことがあげられる。

（1）「属人化した業務を解消する」「タスクの棚卸しを行う」「業務プロセスを改善する」など。業務量の見直しを行う。

（2）「ITツールを導入する」「社内会議の回数を減らす」など、業務効率を高める取り組みを行う。

（3）「残業している＝頑張っている」という旧来の価値観を改め、時間ではなく成果で評価する仕組みを導入する。

（4）「若手の価値観を理解しつつコミュニケーションを円滑にする」「業務指示を明確にする」など、管理職に対するマネジメント教育を行うことで、意思疎通の不調によるムダな残業の削減につながる。

（5）終業時間後は早く退社するよう、上司が率先して声掛けを行うことで、サービス残業やムダ残業の抑制につながる。

ただし企業が上記の対策を行っても、季節的な繁忙期や突発的なトラブルなど、どうしても残業が発生する場面はある。その場合、上司が状況を丁寧に説明し、必要性を明確にしたうえでの残業命令であれば、社員はほとんどの場合指示に従うだろう。 つまり、若手社員が残業を拒否する理由は、「残業そのものが嫌」なのもあるだろうが、むしろ残業を命じるまでのプロセスに納得できないことが多いと考えられる。

「急に言われても困る」「残業の理由がわからない」「自分だけ負担が大きい」などの不満が積み重なると、残業指示は理不尽な命令として受け止められやすい。上司はできる限り事前に情報を共有し、残業が必要となる背景や期間、具体的な業務内容を説明し、部下の理解を得ることが必要である。

また、社員が残業した場合には、残業代を適切に支給することは企業として当然の義務である。特にサービス残業は労働基準法違反に該当するので注意したい。残業を指示する以上、法令に沿った労務管理を徹底し、社員が安心して働ける環境を整えることが欠かせない。

A上チーム長の問題点

C岡さんの急な変更要望により、A上チームはイベント開催に間に合わせるため全員で残業せざるを得ない状況にあった。そのため上司であるA上さんがB山さんに残業を指示したことは業務上の必要性から見て適切であり、B山さんは従う義務がある。（ジム通いを理由に残業を拒否することはできない）

問題点は、他のメンバーが連日残業している中で、B山さんに対して残業を指示せず一定期間放置していたことである。近年は働き方改革の影響で「新入社員には残業をさせない」方針を取る企業もあるが、その分他のメンバーに負担が集中し、不平等感や不満を生みやすい。今回の場合、D田さんの発言に象徴されるように、チーム内の軋轢を招いた。

A上さんは、定時で仕事を終えることをモットーとしているB山さんに残業命令をすることで、パワハラ扱いされることを過度に恐れるあまり、上司として必要な説明や指示を避けていた。このケースではパワハラになる言動とならない言動についての正確な知識を会得した上で指示を行う、イベントの担当業務分担はB山さんを含めて割り振り、メンバー全員で共有する、残業を指示する場合はできる限り必要だとわかった時点で行うなどの対処が必要だろう。

気になる「その後」

B山さんとD田さんの言い争いで、すっかりフロア内の雰囲気が悪くなってしまった。さすがにまずいと思ったA上さんは、たとえB山さんからパワハラ扱いされてもいいと腹をくくり、意を決してB山さんを別室に呼んだ。

「B山君、もう一度言うけど残業してくれないか。君の普段の仕事ぶりや能力の高さはみんなが認めている。ただ仕事ってさ、効率だけではどうにもならないこともあるんだ。今はまさにその状況で、チーム全体で乗り越えなきゃいけない」

しばらく黙っていたB山さんだったが、 「わかりました」とつぶやいた。

「じゃあフロアに戻り次第、D田さんから仕事の指示を受けるように……」

A上さんはほっとした顔で言った。

フロアに戻ると、B山さんはD田さんに向かって

「さっきはすみませんでした。仕事を手伝います」

と言い頭を下げた。D田さんは笑顔で

「展示物の変更で会場のレイアウトが全部変わったの。早速だけど新しい図面をパソコンで作ってくれない？」と頼んだ。

「それ、得意です。任せてください！」

B山さんはすぐにパソコンを開き、軽快なキータッチで作業を始めた。

