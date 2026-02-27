春限定ベイクドマロウ新作♡いちご香る焼マシュマロサンド登場

マシュマロスイーツ専門店「ベイクドマロウ」から、春らしい味わいが楽しめる新作『焼マシュマロサンド・ベイクドマロウストロベリー』が登場します。見た目の可愛らしさとやさしい甘さで人気の焼マシュマロサンドシリーズに、甘酸っぱいいちごの魅力を詰め込んだ新フレーバーが仲間入り。自分へのご褒美にはもちろん、春の手土産にもぴったりなスイーツです♡

春限定いちごフレーバーが登場

「焼マシュマロサンド・ベイクドマロウストロベリー」は、いちごの美味しさをぎゅっと閉じ込めた春限定のマシュマロスイーツです。

片面をチョココーティングした香ばしいグラハムクッキーで、自家製ストロベリーマシュマロをサンドし、優しい甘さの中に爽やかな酸味を感じられる味わいに仕上げています。

マシュマロの表面にはドライストロベリーをトッピングし、見た目にも華やかな仕上がりです。

3つのこだわりの美味しさ

自家製のストロベリーマシュマロはバーナーで焼き上げることで、ふんわりとした口当たりとやさしい甘さを実現しています。

ひと口頬張ると中から甘酸っぱいストロベリーソースがとろけ出し、マシュマロの甘さとの絶妙なバランスが楽しめます。

サンドしているグラハムクッキーにはグラハム粉に加えてローストした小麦麦芽とブラウンシュガーを使用し、香ばしさを引き立てています。

裏面にはチョコレートコーティングを施し、ほどよい甘さと塩味がアクセントになっています。

商品情報

『焼マシュマロサンド・ベイクドマロウストロベリー』は6個入1,280円（税込）で、2026年3月1日(日)よりベイクドマロウ大丸東京店にて販売されます。

春らしい彩りと味わいが楽しめる一品は、季節限定の特別感も魅力。手に取った瞬間から気分が華やぐ、贈り物にもおすすめのスイーツです♪

春の贈り物にもおすすめ

甘さと酸味のバランスが心地よい『焼マシュマロサンド・ベイクドマロウストロベリー』は、春のティータイムを彩る可愛らしいスイーツです。

ふわふわのマシュマロとしっとりクッキーの組み合わせは満足感もたっぷり。見た目も華やかなので、大切な人へのギフトや自分へのご褒美にもぴったりの一品です♡

春限定の味わいをぜひ楽しんでみてください。