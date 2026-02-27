女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は27日、第105話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第105話は、松野トキ（郄石あかり）は「リテラリーアシスタント（創作活動のサポート役）」としてレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）の執筆活動を手助け。ヘブンが学校に行っている間、ネタ探しに奔走した。ヘブンは同僚ロバート・ミラー（ジョー・トレメイン）から日本人の妻・ラン（蓮佛美沙子）を紹介される。英語ができるランの存在に触発されたのか、ヘブンはトキに英語の勉強を再開しないかと提案し…という展開。

松野司之介（岡部たかし）は「リテラリーアシスタント」のことを「見てられん足がすくんで」と言い間違えた。

イライザ・ベルズランド（シャーロット・ケイト・フォックス）から手紙が届く。ヘブンの「日本滞在記」にまた重版がかかり、講演や仕事の依頼が舞い込んでいるという。「アメリカに帰ってくるつもりはない？今帰ってくれば、売れっ子作家になれるわよ」。ヘブンは「日本滞在記」のことだけ家族に伝えた。

帝国議会の審議の結果、熊本第五高等中学校の存続が決まった。祝杯を挙げるため、トキとヘブンはロバートとランの自宅に招かれた。トキはランに憧れを抱く。

その夜、トキは英語の勉強。早めに切り上げ「何だか妙に眠くて」「おイセさんの呪い、今頃来たんかね〜」と寝入ってしまった。

SNS上には「これはもしやご懐妊…？」「おめでた？」「もしかしたら、おイセさんはハッピーの使者なのでは」「もう“見てられん足がすくんで”が頭から離れない（笑）」「発音的には間違っていない」「掘った芋いじるな（What time is it now？）みたいなw」「司之介さん、（『タモリ倶楽部』の名物企画）空耳アワーに投稿してほしい」などの声。視聴者の笑いも誘った。

3月2日から第22週「アタラシ、ノ、ジンセイ。」に入る。