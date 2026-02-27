『ばけばけ』第21週「カク、ノ、ヒト。」を振り返る
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第21週「カク、ノ、ヒト。」の各回あらすじを振り返る。
【写真あり】え、続投!? 新たな相関図にネット仰天
■第101回のあらすじ
熊本での執筆活動に精をだすヘブン（トミー・バストウ）に安堵するトキ（高石あかり）や松野家の面々。そんな中、ヘブンが働く熊本第五中学校がなくなる可能性が発覚する。家族に心配をかけないように丈（杉田雷麟）と正木（日高由起刀）にヘブンは口止めをする。しかし、数日後あっさりトキたちに学校がなくなる可能性が知られてしまう。クマ（夏目透羽）は自分が最初にクビになると泣き出してしまう。
■第102回のあらすじ
ヘブン（トミー・バストウ）の仕事がなくなると心配するトキ（高石あかり）たち一同。そこにヘブン宛の原稿料が届けられる。思った以上の金額に驚く一同に、ヘブンはこれからは作品を書いて稼いでみせると宣言する。しかし、思ったよりも学校の仕事が多くヘブンは書く時間がもてず、書けない焦りから家族にあたってしまう。トキは、ヘブンのために執筆の手伝いをしようとみんなに提案する。
■第103回のあらすじ
トキ（高石あかり）はヘブン（トミー・バストウ）が執筆するためのネタ探しの道中、古い言い伝えに詳しい、吉野イセ（芋生悠）に出会い興味を持つ。その頃、熊本五高では廃校の話がいよいよ現実味を帯びる。ヘブンは物書きとして生きてくことを決意するが、同僚のロバート（ジョー・トレメイン）の言葉に決意が揺らぐ。そんな中、それぞれがもちよったネタが発表される。ヘブンの作家魂に火がつくネタは見つかるのか！？
■第104回のあらすじ
ヘブン（トミー・バストウ）の前に、トキ（高石あかり）と丈（杉田雷麟）、正木（日高由起刀）がそれぞれ連れてきた、吉野イセ（芋生悠）と村上茂吉（緒方晋）が言い伝えを語り合う。しかし、日本好きなだけにヘブンは2人が語る言い伝えを知っており、期待が外れて不機嫌に。みなが諦める中、トキはイセに「イセが呪われている」話をしてほしいと願う。頑なに語ろうとしないイセだが、ついに重い口が開かれる。
■第105回のあらすじ
リテラリーアシスタントとしてヘブン（トミー・バストウ）の執筆活動を手助けするトキ（高石あかり）。ヘブンが学校に行っている間に、ネタ探しに奔走する。学校ではヘブンが授業の帰りに、ロバート（ジョー・トレメイン）から日本人の妻ラン（蓮佛美沙子）を紹介される。英語ができるランの存在に触発されたのか、ヘブンはトキに英語の勉強を再開しないか提案する。ある日、トキとヘブンはロバートとランの自宅に招かれる。
