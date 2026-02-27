【DREAM STAGE 第7話】NAZE、メンバー2人がクビ？信頼関係は崩壊の危機に
【モデルプレス＝2026/02/27】俳優の中村倫也が主演を務めるTBS金曜ドラマ「DREAM STAGE」（毎週金曜よる10時〜）の第6話が、20日より放送される。
本作は、K-POPの世界を舞台に、かつて問題を起こして業界を追放された日本人プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えてともに夢を目指すK-POP版“スポ根”ドラマ。劇中に登場する7人組ボーイズグループ・NAZE（ネイズ）に選ばれたのは、韓国出身のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、そして日本出身のカイセイとユウヤ。ドラマ出演だけなく楽曲配信やライブ・イベント、コンテンツ配信などの活動を行う。
中村、NAZEのほか、池田エライザ、ハ・ヨンス、岩瀬洋志、HOJIN（KAJA）、志賀李玖（ICEx）、松瀬太虹、ISAAC（KAJA）、森香澄、村瀬紗英、キム・ジェギョン、イ・イギョンらが出演する。
「私をこの事務所に入れてくれないか」というパク・ジス（キム・ジェギョン）の言葉に驚く吾妻（中村倫也）たち。チェ代表（イ・イギョン）のモラハラで疲弊している様子のジスは「私にはこの仕事しかない」と頭を下げる。かつて手痛い裏切りを受けたナム（ハ・ヨンス）は「ありえない！」と断固拒否するが、なぜか吾妻はジスを歓迎。最強プロデューサー2人が、まさかのタッグを組むことに。
「NAZEをトップスターにする」と意気込むジスが提案するアイデアはどれも斬新で、吾妻との息もぴったり。水星（池田エライザ）は、そんな2人を見て複雑な思い。練習生当時のNAZEを知るジスは、ダンスレッスンを見てメンバーたちを叱責する。「私が見ていた頃から何も成長していない。デビューしたことに満足して消え去っていく、ダメグループの典型だ！」あまりに厳しい言葉に、困惑するNAZE。ジスはさらに「君らが本当に必要な戦力かどうかを見極める。7人は多すぎる。5人くらいが妥当だろう」と、いきなりメンバー2人のリストラを発表する。
「セカンドオーディション」と題された、NAZE最大の試練。「クビになるかも」という恐怖から、メンバー同士の信頼関係は崩壊の危機にさらされる。ともに夢を目指すはずだった彼らの運命は。そして、ジスに全てをゆだねた吾妻の真の狙いとは。
