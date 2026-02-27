キンプリ永瀬廉MC「ミュージックカプセル」3月26日放送が最終回に Aぇ! group正門良規・吉川愛ら3月ゲストも解禁
【モデルプレス＝2026/02/27】King ＆ Princeの永瀬廉がMCを務めるテレ東の音楽トークバラエティ番組「ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜」（毎週木曜深夜2時5分〜）が、3月26日の放送をもって最終回を迎えることがわかった。あわせて、3月のゲストが解禁された。
本番組は「人生の推しソング」をテーマに、毎回幅広いジャンルからゲストを呼び、ゲストの音楽体験や想い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力を紹介していく。ゲストの意外な一面を深掘りし、“人生を変える楽曲とは何か”をMC永瀬と共に探求する“成長型音楽バラエティ”である。
2025年10月よりスタートした本番組だが、2026年3月26日の放送をもって最終回を迎える。
3月放送では、ゲストに笠松将、野口聡一、原菜乃華、堀田茜、正門良規（Aぇ! group）、吉川愛を迎え、音楽体験や想い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力や“人生を変える楽曲とは何か”を紹介。ゲストが出演する放送日については、番組公式SNSで随時お知らせされる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「ミュージックカプセル」3月26日放送が最終回に
◆「ミュージックカプセル」3月ゲスト解禁
