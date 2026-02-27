打ち損じない！自分にとって最適なスタンス幅の決め方とは！？

自分にとって最適なスタンス幅の決め方とは！？

心地よく回れるスタンス幅で芝をこすったところがボール位置

スタンス幅についても自由です。基準があるとするなら、その場で心地よく回れるかどうか。これをクリアできればコブシ1個分でもいいですし80センチでも構いません。人それぞれスタンス幅が変わる一番の要因は、太っているかいないかです。太っている方は体の回転半径が大きいですからスタンス幅をとって支えなければなりません。でも、小さい方がスタンスだけ広くしたら身動きがとれなくなります。

ボールの位置も気になると思いますが、ティアップして打つ以外は、基本、芝の上で素振りをしてシュッと触れたところにボールがくるように構えます。そうやって打球が思ったところに飛ばなければスイングが悪い。地面との接地点が正しくとれないのは、スイングに問題があるということです。アドレスがあって、キープレフトがあって、最後にボール位置がある。ボールあり きでアドレスすると当てに行くスイングしかできません。

