1時間を超えたらパフォーマンスは急落する？ 生産性を高める「5分休憩」の効果【脱・疲労回復「疲れないしくみ」をつくる脳の習慣】

１時間に５分の「細切れ休憩」を入れる

疲れる前に休む

人間の集中力が持続するのは、およそ１時間から１時間半が限界です。脳を酷使し続けると、まず作業への「飽き」が生じ、次第にミスが増え、集中力や判断力が落ちていきます。放置すれば、倦怠感や肩こり、頭痛などの症状に発展します。

これは、脳の自律神経を構成する細胞が疲弊し、微細な「サビ」がもはや短時間では修復できなくなっていることを意味します。長時間の作業が続くと、このサビを取ることが難しくなり、パフォーマンスが下がったまま仕事を進めることになるのです。

これを防ぐ最も簡単な方法が「細切れ休憩」です。疲れを感じる前に、１時間に一度、５分だけ休む習慣をつけましょう。仕事の合間にイスから立ち上がって軽く体を伸ばす、窓の外を眺める、深呼吸をする――それだけで疲労を防ぐことができ、高い作業効率を維持することができます。

ポイントは「疲れてから休む」のではなく、「疲れる前に休む」こと。限界まで働いて長く休むよりも、短い休みをこまめに入れたほうが、脳は高いパフォーマンスを保てます。実際に、４時間連続で働いた後に長い休憩を取るグループよりも、１時間ごとに５分休むグループのほうが、作業の正確さや生産性が高いという研究結果もあります。

こまめな休憩が脳を守る

「長時間の作業＋長時間の休憩」よりも「短時間の作業＋短時間の休憩」を繰り返すほうが、疲れがたまりにくいことがわかっています。

【出典】『脱・疲労回復 「疲れないしくみ」をつくる脳の習慣』著：梶本修身