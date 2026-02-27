プランの切り替えページ

Amazon Music Unlimitedが、3月10日以降の支払いから値上げとなる。年間料金は従来の9,800円から10,800円へと1,000円値上げ、月額料金も毎月100円の値上げだ。

これに合わせて登場したのが新プランの「Amazon Music Standard」。値上げ前のAmazon Music Unlimitedと同じ価格で音楽やポッドキャストが楽しめる。ここでは、UnlimitedユーザーがStandardへ切り替える方法を紹介しよう。

プランの切り替えは、「Amazon Musicの設定」ページから行なえる。登録したいプランの月額と年額の欄にある丸いマークをクリックすれば完了だ。このAmazon Musicの設定ページは、PCのブラウザでAmazon musicのページを開いたときに右上に項目が出ているほか、ヘルプページのリンクから遷移できる。

ブラウザのAmazon Musicのページからも赤枠で囲った部分からプランの変更ページに移動できる

Amazon Music Standardの月額か年額の方を選べばOK。ファミリープランも用意されている

UnlimitedとStandardの違いは、オーディオブックサービスの「Audible」から毎月1冊を無料で楽しめる特典の有無。このUnlimitedにおけるAudibleの特典は2025年6月からスタートしたものだ。

Standardに切り替えてもこれまでのUnlimited同様に、HD/Ultra HD/空間オーディオでの楽曲配信やポットキャストをシャッフルなし再生、広告無し再生で楽しめる。すでにAudibleを登録しているユーザーや、オーディオブックを聴いていないユーザーは値上げを避けることができるので、確認して切り替えよう。