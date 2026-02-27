東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値156.13 高値156.43 安値155.71
157.19 ハイブレイク
156.81 抵抗2
156.47 抵抗1
156.09 ピボット
155.75 支持1
155.37 支持2
155.03 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1797 高値1.1829 安値1.1774
1.1881 ハイブレイク
1.1855 抵抗2
1.1826 抵抗1
1.1800 ピボット
1.1771 支持1
1.1745 支持2
1.1716 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3482 高値1.3575 安値1.3445
1.3686 ハイブレイク
1.3631 抵抗2
1.3556 抵抗1
1.3501 ピボット
1.3426 支持1
1.3371 支持2
1.3296 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7742 高値0.7754 安値0.7711
0.7803 ハイブレイク
0.7779 抵抗2
0.7760 抵抗1
0.7736 ピボット
0.7717 支持1
0.7693 支持2
0.7674 ローブレイク
