東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値156.13　高値156.43　安値155.71

157.19　ハイブレイク
156.81　抵抗2
156.47　抵抗1
156.09　ピボット
155.75　支持1
155.37　支持2
155.03　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1797　高値1.1829　安値1.1774

1.1881　ハイブレイク
1.1855　抵抗2
1.1826　抵抗1
1.1800　ピボット
1.1771　支持1
1.1745　支持2
1.1716　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3482　高値1.3575　安値1.3445

1.3686　ハイブレイク
1.3631　抵抗2
1.3556　抵抗1
1.3501　ピボット
1.3426　支持1
1.3371　支持2
1.3296　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7742　高値0.7754　安値0.7711

0.7803　ハイブレイク
0.7779　抵抗2
0.7760　抵抗1
0.7736　ピボット
0.7717　支持1
0.7693　支持2
0.7674　ローブレイク