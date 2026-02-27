【ピオリア（米アリゾナ州）＝帯津智昭】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の日本代表「侍ジャパン」をコンディション不良で辞退した米大リーグ・パドレスの松井裕樹が２６日、アリゾナ州ピオリアの球団施設で取材に応じた。

痛めたのは左脚の内転筋だと明かし、「葛藤はすごくあったけど、（けがの）状態でみたら、即断というか、即決。次に行く選手のためにも早く決断した方がいいと思ったし、このまま合流することが日本代表のプラスになるとは思わなかった」と、辞退を決断した理由を語った。

松井は３大会連続で代表に選出。今月１９日に実戦形式の投球練習に臨んだ際に痛め、自ら申し出て途中で降板していた。

パドレスのチームメートであるダルビッシュ有からは「ＷＢＣのためだけにやってきたわけではないと思うので、しっかりシーズンに向かって」という励ましを受けたという。ＷＢＣについて、松井は「もちろん、チームの一員だと思っている。心の底から優勝してほしいという気持ちで、大会になったら応援しようと思う」と話した。

すでに復帰に向けてリハビリを進めており、この日はキャッチボールや軽めのダッシュを行った。「キャッチボールの中で強度を上げていきながら、ある程度まで上がったら傾斜（のあるマウンドで投げる）、というところ」と今後の見通しを説明した。