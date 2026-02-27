２７日の主なマーケットイベント ２７日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数

０８：５０ 日・商業動態統計

０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

０９：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・２年物国債の入札

１４：００ 日・新設住宅着工戸数

１６：４５ 仏・消費支出

１６：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）

１６：４５ 仏・ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

１６：４５ 仏・卸売物価指数

１７：５５ 独・失業率

１７：５５ 独・失業者数

１９：００ 日・外国為替介入実績

２２：００ 独・消費者物価指数（速報値）

２２：３０ 米・卸売物価指数

２３：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数

※日・閣議

※台湾市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：ラクーンＨＤ<3031>，東和フード<3329>，サイバＳＯＬ<436A>，ナトコ<4627>，パーク２４<4666>，キタック<4707>

※東証スタンダード上場：ギークリー<505A>



出所：MINKABU PRESS