2月27日よりシネマート新宿ほかで公開中の映画『ロビー！ 4000億円を懸けた仁義なき18ホール』の主演・監督を務めたハ・ジョンウのオフィシャルインタビューとメッセージ動画が公開された。

参考：『ロビー！』ポストカードが先着入場者プレゼントに ハ・ジョンウのスペシャル動画付き

本作は、ハ・ジョンウ演じる新進テック企業の若社長チャンウクが4兆ウォン（＝4000億円）級の国策事業に食い込むため、人生初の接待ゴルフに挑み、倒産危機を乗り越えようとする、人生逆転“接待”エンターテインメント。ハ・ジョンウにとって『いつか家族に』（2015年）から10年ぶりの監督作となる。生き馬の目を抜くビジネス業界の掟にはからっきし疎い主人公を自ら演じたほか、彼が絶大な信頼を寄せる“同業者”たちがこぞって出演。『新感染 ファイナル・エクスプレス』のキム・ウィソン、『ハイパーナイフ 闇の天才外科医』のパク・ビョンウン、『エクストリーム・ジョブ』や『犯罪都市 PUNISHMENT』のイ・ドンフィ、『チャンシルさんには福が多いね』のカン・マルグム、SUPER JUNIORのチェ・シウォン、Netflixシリーズ『サムバディ』のカン・へリムが共演に名を連ねる。脚本は『1987 ある闘いの真実』のキム・ギョンチャンが手がけた。

ハ・ジョンウは、監督作品としての長い空白期間について「どうしても語りたい物語がなかった」と説明。その間は他の監督の作品に出演しながら経験を積み、演出家としての視野を広げてきたという。「今はその延長線上にあり、今後も継続的に作品を発表していきたい」と創作意欲をにじませた。また、本作では主演と監督を兼任。ふたつの役割を同時に担う難しさを認めつつも、「前作より成長できたと感じている」と手応えを語り、さらに続く監督作『The People Upstairs（英題）』（2026年韓国で公開）では、より進歩を実感しているという。

SUPER JUNIORのチェ・シウォンが演じる国民的俳優マ・テスのキャラクターについては、韓国を代表する俳優チェ・ミンスをモデルにしたことを明かし、チェ・シウォンに対しチェ・ミンスの映像資料やインタビューを参考にするよう助言。カリスマ性や重厚感を役作りに反映させたと語った。

また、日本の映画人について問われると、好きな俳優に妻夫木聡の名を挙げた。2人は『ノーボーイズ,ノークライ』（2009年）で共演以来、長きに渡り親交があり、つい先日もプライベートで会ったばかりだという。また、一緒に映画を企画しようと話していることを明かした。好きな日本の映画監督は三谷幸喜と回答。特に三谷幸喜監督の映画『ラヂオの時間』（1997年）が好きだという。さらに、今後仕事をしてみたい監督として『国宝』が大ヒット中である李相日の名前を挙げた。

今後、自身が監督として挑戦したいジャンルについての話題になると、ノワール作品への意欲を表明。「特にマフィアを題材にした作品を一度作ってみたい」と明かし、監督として新たな境地への挑戦を示唆した。

あわせて、日本公開初日に向けてハ・ジョンウから動画メッセージが到着。日本語で「ミテネ」と呼びかけている。

さらに、本作のメイキング写真も公開された。（文＝リアルサウンド編集部）