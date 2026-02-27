伊東純也が延長戦で値千金の“ほぼ” 決勝弾！PK献上の汚名を返上するOG誘発でヘンクをELベスト16に導く
現地２月26日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）の決勝トーナメント・プレーオフ第２レグで、ベルギーのヘンクがクロアチアのディナモ・ザグレブとホームで対戦。アウェーでの第１レグを３−１で勝利していたなか、延長戦にもつれ込む死闘をアグリゲートスコア６−４で制し、ベスト16進出を決めた。
この試合でヘンクに勝ち越し点をもたらしたのが、左サイドで先発した伊東だった。
２戦合計４−４で突入した延長の100分、ペナルティエリア内でパスを受けると、持ち込んでシュート。冷静にゴールに流し込んでみせた。
57分にPKを献上してしまった快足アタッカーが決めた汚名返上の一撃かと思われたが、相手DFの足に当たっており、公式記録はオウンゴールとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ほぼ伊東の得点も…惜しくもオウンゴール
