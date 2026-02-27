決勝点となるオウンゴールを誘発した伊東。(C)Getty Images

　現地２月26日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）の決勝トーナメント・プレーオフ第２レグで、ベルギーのヘンクがクロアチアのディナモ・ザグレブとホームで対戦。アウェーでの第１レグを３−１で勝利していたなか、延長戦にもつれ込む死闘をアグリゲートスコア６−４で制し、ベスト16進出を決めた。

　この試合でヘンクに勝ち越し点をもたらしたのが、左サイドで先発した伊東だった。
 
　２戦合計４−４で突入した延長の100分、ペナルティエリア内でパスを受けると、持ち込んでシュート。冷静にゴールに流し込んでみせた。

　57分にPKを献上してしまった快足アタッカーが決めた汚名返上の一撃かと思われたが、相手DFの足に当たっており、公式記録はオウンゴールとなった。

