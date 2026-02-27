◇侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 侍ジャパン-中日(27日、バンテリンドーム)

野球日本代表・侍ジャパンは27日から中日との2連戦を実施。試合にメジャー組は参加できませんが、試合前練習のフリー打撃への参加について大谷翔平選手がコメントしました。

大谷選手は前回大会が行われた2023年にも、名古屋での試合からチームに合流。試合には参加できませんでしたが、フリー打撃では5階席まで悠々と打球を運び、球場に集まったファンやチームメートたちをわかせていました。

26日の練習を終えて会見に登場した大谷選手は、フリー打撃の参加予定について「もちろんやりたいですし。今日の動いた感じも悪くはなかったので、明日また状態を見て、いけそうだったらやりたいです」とコメント。出場を控える大阪での強化試合に向け、状態を整える事が最優先だとしつつも、名古屋に集まったファンの前での躍動にも期待感をのぞかせました。

27日のバンテリンドームの開場予定時間は午後4時。プレーボールの午後7時に向けて、両チームの練習などが行われることとなっており、大谷選手の動きにも注目です。