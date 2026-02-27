山本由伸と中嶋聡氏の再会にファン「胸熱」

“恩師”との再会に、胸がほっこりするシーンがあった。ドジャースの山本由伸投手はアリゾナ州グレンデールにて行われているスプリングトレーニングで鍛錬を積んでいる。25日（日本時間26日）には、オリックス時代の監督だった中嶋聡氏と対面した。

かつての指揮官を見つけると、山本は笑顔で駆け寄った。深々と頭をペコリと下げると、帽子を脱いで握手を交わし、その後はしばらくの間、談笑した。

この様子をSNSなどで目撃きたファンは「この再会はエモすぎる」「こういう瞬間があるから、野球はやめられない！」「日米をつなぐ野球の縁って本当に特別」「敬意は永遠に消えない」「師弟の絆は本物」「相変わらず謙虚」など歓喜の声を上げていた。

さらには「マジでエモすぎる再会シーン！」「中嶋監督への深々お辞儀と笑顔が、師弟の絆感じて胸熱」「成功しても初心を忘れない。これぞ本当のプロ」「このツーショット胸熱すぎる」「かつての指揮官に深々と挨拶する姿に人柄が出てる」「環境が変わっても礼儀を忘れない山本投手、本当にかっこいい」「MLB行っても礼儀変わらんの推せる」など、山本が見せる“変わらぬ姿勢”を絶賛するファンも見られた。（Full-Count編集部）