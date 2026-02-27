松本憲明さん推奨…球速アップに必須の「ヒップヒンジ」を習得するドリル

ピッチングにおいて、球速を上げるために重要なのが、股関節に体重を乗せる「ヒンジ（ヒップヒンジ）」の姿勢。しかし、どのように小学生の子どもたちに習得させればいいのか、頭を悩ませる指導者も多いだろう。名古屋市で米国式野球アカデミー「Be an Elite」を運営する松本憲明さんは「ヒンジ状態からジャンプ」ドリルを勧めている。

ヒンジとは、お尻を後ろに引いて股関節を蝶番（ちょうつがい）のように折りたたむ動作。この姿勢を作ることで下半身や体幹の力がボールに伝わり、スピードは上がっていく。しかし、小学生は腕に頼った投げ方になる場合が多い。“手投げ”ではパフォーマンスが上がらず、肩肘の故障リスクも高まる。

松本さんが紹介するドリルは、まずヒンジの状態を作る。お尻と太もも裏の筋肉が伸びていることを確認し、真上にジャンプ。可能な限り高く跳ぶことを意識する。ジャンプ直前に膝を曲げないように注意したい。ヒンジの体勢ができているのに更に沈み込む動作が身についてしまうと、実際の投球でも軸足で地面を強く蹴られないという弊害が生まれる。

ヒンジの状態をしっかり作れるようになると、軸足の蹴りが強くなり、軸足からステップした前足に体重移動する際の動作「並進運動」も速くなる。その結果、球速も自然に上がっていく。

このドリルは高校生や大学生、プロ野球選手も重りを持った状態で行っているという。小学生の場合は「何も持たない状態で自分の体重を支えながら跳ぶ、力を出す動きが大事になってきます」。目安は20回を3セット。日々の練習メニューに組み込みたい。投球が変わっていくはずだ。（First-Pitch編集部）