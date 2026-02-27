コーデ考えるの苦手！ →【ニトリのN+】で解決♡ ガバッと着るだけでOK！「お助け服」

トップスとボトムスだけのワンツーでは地味になりがちで、レイヤードもどう組み合わせればいいかわからない……。そんなコーディネートに苦手意識がある大人女性の悩みは【ニトリ】が展開しているファッションブランド【N+（エヌプラス）】が解決してくれるかも！ ジャンパースカートやテーラードジレなど、ガバッと着るだけでシャレ感UPを狙えるN+のおしゃれお助けアイテムを紹介します。

ガバッと重ねてレディな着こなしが完成するジャンスカ

【N+】「キーネックジャンパースカート」\3,990（税込）

手持ちのトップスの上からガバッと重ねるだけで、きちんと感と女性らしさを両立させた着こなしが悩まず完成するジャンパースカート。スリットが深めに入ったキーネックはトップスのデザインを引き立てるだけでなく、胸元のすっきり見えも後押ししてくれそうです。ほかのアイテムのデザイン性を受け止めてくれるシンプルさも、多彩な着回しを楽しめるポイントに。

プラスワンでサマになるマニッシュなテーラードジレ

【N+】「テーラードジレ」\4,990（税込）

ロゴTシャツにジーンズといった何気ないカジュアルスタイルにプラスワンで、サマ見えを狙えるテーラードジレ。襟付きの端正なデザインと縦ラインを強調するシルエットはマニッシュな印象があり、甘めなアイテムとのコーデも大人っぽく落ち着かせてくれそうです。軽快なミドル丈が今っぽく、腰やヒップまわりのカバー役としても活躍が見込めます。

ワンツーコーデに華やぎを足すケープ襟ブラウス

【N+】「ケープ襟長袖ブラウス」\3,990（税込）

重ね着を考えずとも、ワンツーで地味見えしないコーデが楽しめそうなこちらのブラウス。肩まわりを覆うたっぷりとしたケープ襟が上品な華やかさを添え、フェミニンなムードに寄せる一着です。シワになりにくい素材なのも相まって、清潔感をキープできそう。裾はラウンドカットになっており、タックイン・アウトどちらでもバランスよく着こなせるはず。

かすれたチェック柄がエレガントな主役級スカート

【N+】「かすりチェック柄フレアスカート」\3,990（税込）

トラッドテイストに熱視線が集まる今、大人女性も積極的に挑戦したい主役級のチェック柄スカート。絵筆で描いたようなかすれた質感の柄はニュアンス感があり、チェックの総柄をエレガントな雰囲気で着こなせそうです。カラーはブラックとライトイエローの2色がラインナップ。ブラックならほかのアイテムは白やグレーというように柄の色味とリンクさせれば、手軽に統一感のある上級者コーデに！

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ