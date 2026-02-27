今 → 春まで着られる！【ユニクロ】40・50代が狙いたい「メンズシャツ」

手持ちの服がマンネリ……。そんなミドル世代におすすめしたいのが、ハンサムな雰囲気が漂う「メンズシャツ」。今季もプレッピーがトレンドに挙がる中で、メンズシャツならこなれたスタイルが楽しめそうです。気負わず取り入れるなら、やっぱり【ユニクロ】が頼りに。今回はユニクロ公認インフルエンサーの@hina_wear123さんが太鼓判を押しているシャツをご紹介。今から春まで使える爽やかなシャツは、お値段以上に活躍するかも。

羽織りとしても使いやすいオーバーサイズ

【ユニクロ】「ブロードオーバーサイズシャツ / ストライプ」\3,990（税込）

ゆったりとしたオーバーサイズシルエットが特徴のブロードシャツ。ボディラインを拾いにくく、リラクシーに着られそうです。ボクシーなラインの裾にサイドスリットが入っているため、春先のライトアウター代わりにしても◎ シンプルなワンツーがマンネリ気味なときや、季節の変わり目に温度調整がしたいときにもおすすめ。カラバリはブルーとライトパープルの2色。ストライプ柄のほかに無地も3色揃っています。

ナイロンブルゾンと合わせてスポーツミックスに

@hina_wear123さんは、春らしく爽やかな印象を与えるライトパープルを着用。シャカシャカ素材のブルゾンと合わせれば、スポーティなこなれスタイルに。深みのあるワイン色がコーデを品よく引き締めてくれます。ボトムスはゆとりのあるワイドパンツで、抜け感たっぷりに仕上げて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@hina_wear123様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。