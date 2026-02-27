保護されて間もない兄弟猫。少しずつ心を開き、自分たちらしい性格を見せ始める姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は9万回を超え「良かったね！優しい人に巡り会えて」「可愛いなぁ。声も滅茶苦茶可愛い」「大きくなりそうな感じがします」といったコメントが集まっています。

【動画：不安そうな表情をしていた『2匹の元野良猫』→保護から1週間が経つと…大きな変化】

不安で身を寄せ合う、保護2日目の兄弟猫

YouTubeアカウント「あにまるほんぽ」に投稿されたのは、保護され1週間がたった子猫たちの変化です。保護された2匹の兄弟猫。保護から2日目は、環境の変化にまだ対応できず、ピッタリ体をくっつけ、不安そうな表情をしていたそうです。寂しそうな、泣き出してしまいそうなお顔でした。

ただ、2匹は攻撃性がなく、近づいてもパニックにならなかったため、投稿者さんは手を伸ばしてみたそうです。1匹の子に手を近づけると、なんとほっぺを押しつけて「なでて」のアピールをしたといいます。もう1匹の子はなでさせてはくれるものの、体はこわばっていたそうです。この子は、ごはんを食べるときも人が近くにいると食べられなかったのだそう。

心を開き始めた甘えん坊タイム

保護から1週間。2匹はなでられることも以前より受け入れてくれるようになったそうです。ちょっと人が苦手な子は「コビー」くん、人に慣れるのが早かった子は「サウロ」くんという名前に決定。サウロくんは投稿者さんたちの姿が見えなくなると「ニャーニャー」鳴くといいます。2匹の性格がはっきりしてきたようです。

可愛すぎるおしゃべり

泣き出しそうなお顔だったサウロくんは、ご機嫌なお顔に。そしてコビーくんは、ごはんを食べるときに「ウマイウマイ！」とおしゃべりをするようになったそうです。可愛い姿をみて、投稿者さんが思わず笑ってしまったところ、コビーくんは少し不満そうなお顔になり「シャー」してきたそうです。投稿者さんとコミュニケーションが取れるようになった兄弟猫たちの今後の成長も楽しみですね。

動画には「お喋り可愛いですね！チビちゃん達、みんなと楽しく過ごしてね」「可愛いとらとらきょうだい、もう大丈夫だよ。幸せになろうね」「幸せに過ごせることを祈ります」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「あにまるほんぽ」では、投稿者さんの愛猫たちの日常や、保護猫活動の様子などが投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「あにまるほんぽ」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。