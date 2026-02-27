この手があったか！！【スタバ】コーヒー苦手さんにおすすめ♡「ドリンクカスタム」

【スターバックス】は好きだけれど、コーヒーは苦手……。寒い時期は、冷たい飲み物で体を冷やしたくない……。そんな人に、今回は、スタバマニアさんがおすすめする「ドリンクカスタム」を、ピックアップして紹介します。コーヒーが苦手な人でも飲みやすいようにアレンジされた、ホットビバレッジのカスタムを、ぜひ参考にしてみてください。

ショット抜きで、スイーツみたいなホットドリンクに

スタバマニアの@ayumin0220stbさんが「コーヒー苦手族さんにおすすめ」と紹介しているのが、「カカオムースラテ」のカスタム。通常はエスプレッソが使われているビバレッジですが、「ショット抜き」することで、ココアのような味わいになる様子。@ayumin0220stbさんのカスタムは、「ショット抜き」「アーモンドミルクに変更」「上のチョコソース抜き」「キャラメルソース追加」。キャラメルソースで、甘めに仕上げているところもポイント。カカオの香りとキャラメルソースの香りで、気持ちも満たされそうです。

定番メニューのおすすめカスタム

@stb_____gramさんは、定番メニューの「キャラメル マキアート」のカスタムを紹介。「私の一番好きなカスタム」とコメントしているカスタムは、「ブレべミルクに変更」、「ブロンドエスプレッソに変更」、「キャラメルソース多め」。曰く、「ブロンドエスプレッソに変更すればコーヒー苦手でも飲みやすくなる」とのこと。もともと入っているバニラシロップを多めにしたり、キャラメルソースの量を調整したりすることで、自分好みの味わいを追求してみて。ホットでもアイスでも楽しめるカスタムです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ayumin0220stb様、@stb_____gram様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A