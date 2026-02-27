「可愛すぎ」「こっちまで癒されちゃいます♡」と絶賛されているのは、飼い主さんとの就寝前のまったりタイムを堪能する猫ちゃんの光景。お互いに癒やされる猫ちゃんと飼い主さんの光景が、32万いいねを超える反響を呼んでいます。

【動画：就寝前に『くつろいでいた猫』→肉球を撫でられると…とんでもなく可愛い反応】

飼い主さんと就寝前のまったりタイム

お互いに癒やされる猫ちゃんと飼い主さんの光景にほっこりしてしまうと絶賛の声が寄せられているのは、Instagramアカウント『ちくわ♂ （chikuwa）』に投稿された、就寝前の癒やしのひととき。この日、就寝時間になったマンチカンのちくわ君は、飼い主さんのそばでまったりとくつろいでいたのだそう。

飼い主さんの腕に寄り添ってうとうとするちくわ君の安心しきったお顔を見ていると、なんだかこちらまで眠たくなってきてしまいます。

足の肉球を撫でられていたら…

飼い主さんと就寝前のひとときを堪能していたちくわ君。すると、飼い主さんはちくわ君の足にそっと手を伸ばし、ちくわ君の後ろ足の肉球を撫で始めたそう。

ちくわ君はその感触に気づいたのか、足をわずかに持ち上げたといいます。

そんなちくわ君の足を飼い主さんが手で追ってみたところ…ちくわ君は飼い主さんの腕にコツンと頭を当てて制止するような仕草を見せたそう。その少し遠慮がちなちくわ君の反応に、思わずキュンとしてしまいます。

爪切りをされてもぐっすり眠るちくわ君

就寝前のまったりタイムでは、肉球を撫でる飼い主さんの手を制止していたちくわ君。猫ちゃんは足を触られるのが苦手な子が少なくないですが、ちくわ君はどちらかというと平気なタイプのご様子。

別の日にちくわ君がお昼寝をしていた時には、そんなちくわ君の気持ちが伝わってくる光景が見られたといいます。その日は、窓辺で日の光を浴びながら気持ち良さそうに眠っていたちくわ君。その様子を見た飼い主さんは、ちくわ君が眠っている間にちくわ君の爪切りをすることにしたそう。

足を触られるのが苦手な猫ちゃんであれば、思わず飛び起きてしまうところですが…ちくわ君は飼い主さんが足に触れても、目を閉じたまま爪を切らせてくれたとのこと。一瞬だけ目を開いたものの、またうとうとと眠りに落ちていったといいます。

飼い主さんに身を任せ、安心しきった様子で眠るちくわ君のその光景に、たくさんの人が癒やしと温かい気持ちを届けてもらったのでした。

そんな飼い主さんとの就寝前のひとときには、「なんて愛おしい毛玉♡」「甘えん坊なのもいいですね」「足の白い手袋が可愛すぎる」と、絶賛のコメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『ちくわ♂ （chikuwa）』では、マンチカンちくわ君の平和で癒し溢れる日々が投稿されていますよ。

ちくわ君、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ちくわ♂ （chikuwa）」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。