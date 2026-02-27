2026年2月下旬から、野球日本代表「侍ジャパン」のライセンスグッズが順次登場！

展開場所は全国のアミューズメント施設と全国のカプセルトイ自販機で、観戦派もコレクション派も追いやすい導線です。

クレーン景品の大きめアイテムと、持ち歩きやすい缶バッジの組み合わせで、応援気分を日常に取り入れやすいラインナップになっています。

エスケイジャパン「侍ジャパン ライセンスグッズ」

発売開始時期：2026年2月下旬より順次展開場所：全国アミューズメント施設展開場所：全国カプセルトイ自販機カプセルトイ価格：300円（税込）

エスケイジャパンは大阪市中央区に本社を置き、カプセルトイチームでも商品情報を発信しているキャラクターグッズメーカーです。

同社のカプセルトイ発信では、商品を通して新しい楽しみを届ける姿勢が打ち出されており、今回の侍ジャパン企画にもその色が反映されています。

今回のシリーズは、実用サイズの景品とコレクション性の高い小物を同時に展開する構成です。

観戦日の気分を上げる使い方と、普段のバッグや部屋で楽しむ使い方の両方に寄せた設計がポイントです。

クレーンゲーム専用景品ラインナップ

ユニフォーム型超BIGクッション：全2種／約H40cm／2月下旬キャップ型超BIGクッション：全1種／約H21cm／2月下旬収納バケット：全2種／約H29.5cm／3月上旬ボストンバッグ：全2種／約H33cm／3月上旬

クレーンゲーム専用景品では、見た瞬間に侍ジャパンとわかるフォルム重視の大型アイテムがそろいます。

ユニフォーム型超BIGクッションは約H40cmのサイズ感で、ソファやベッドに置いたときの存在感が大きい仕上がりです。

キャップ型超BIGクッションは実際に被って遊べる形状のため、応援写真や観戦会の演出にも使いやすい一品です。

収納バケットとボストンバッグは3月上旬展開で、日常使いしながらチームカラーを楽しめる実用品ラインです。

クレーン景品は非売品のため、ゲームセンターで獲得する体験そのものも楽しみの一部になります！

でぶねこ・忠犬もちしばコラボマスコット

でぶねこマスコット：全4種／約H10cm／2月下旬忠犬もちしばマスコット：全4種／約H11.5cm／3月上旬

同社オリジナルキャラクター「でぶねこ」と「忠犬もちしば」も、侍ジャパンユニフォーム仕様で登場します。

10cm前後のサイズは、バッグチャームにもデスク周りにも合わせやすく、置き場所を選びにくいバランスです。

全4種ずつの展開なので、推しキャラ軸で集める楽しさと、シリーズでそろえる楽しさの両立。

応援グッズらしい一体感と、キャラクターグッズらしい親しみやすさを同時に味わえる企画です。

SAMURAI JAPAN 缶バッジコレクション

商品名：SAMURAI JAPAN 缶バッジコレクション種数：全5種販売価格：300円（税込）発売時期：3月上旬

カプセルトイでは、ユニフォームとロゴマークをデザインした缶バッジコレクションが展開されます。

1回300円で全5種という設定は、短期間で集め切る楽しみと、少しずつそろえる楽しみのどちらにも向く価格帯です。

缶バッジはポーチやトートに付け替えやすく、試合日だけでなく通勤や通学でも使い回しやすいアイテムです。

クレーン景品と合わせることで、部屋の中と外出先の両方で侍ジャパンの世界観をつなげられます☆

大型クッションから小型缶バッジまで、サイズの幅が広い構成なので自分の生活導線に合わせて選びやすい展開です。

ゲームセンターでの獲得体験とカプセル開封のワクワクが同時に楽しめる点も、今回のシリーズならではの魅力です。

応援気分を日常で楽しめる新作！

エスケイジャパン「侍ジャパン ライセンスグッズ クレーン＆カプセルトイ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 侍ジャパンのライセンスグッズはいつから展開されますか？

2026年2月下旬から順次展開されます。

Q. クレーンゲーム景品は店頭で購入できますか？

クレーンゲーム専用景品のため非売品です。

Q. カプセルトイ商品の価格はいくらですか？

SAMURAI JAPAN 缶バッジコレクションは300円（税込）です。

