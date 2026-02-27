アボカドとトマトとタマネギを切って混ぜるだけで、食卓の雰囲気を一気に変えられる新作が登場します！

ダイショーの「アボカドワカモレ＆トマトサルサ用セット」は、火を使わずに2種類のメキシカンソースを作れる時短向けの調味料セットです。

2026年3月1日から全国の量販店青果コーナーで展開され、暑い時期の調理負担を軽くしたい家庭に向いたアイテムになっています。

ダイショー「アボカドワカモレ＆トマトサルサ用セット」

発売日：2026年3月1日希望小売価格：237円（税込）内容量：48g販路：量販店などの青果コーナー発売地区：全国

ダイショーは「おいしさで・しあわせをつくる」を理念に、塩こしょうや鍋スープ、焼肉のたれなどを展開する調味料メーカーです。

同商品は、同社が2026年春夏向けに投入する新製品のひとつとして企画されています。

加熱不要で作れるメニュー需要と、メキシコ料理への関心上昇を掛け合わせた発想が商品設計の軸です。

サルサはスペイン語で「ソース」を意味し、タコスだけでなく冷たい前菜や主食の味変にも使いやすいジャンルとして定着しています。

2種のサルサで広がる味設計と使い分け

内訳：トマトサルサの素40g／アボカドワカモレの素8g主な使用素材：アボカド・トマト・タマネギ

風味要素：レモン果汁・青唐辛子・コリアンダー・ローストガーリック・果実酢・クミン。

アボカドワカモレの素は、レモン果汁の酸味に青唐辛子の辛みを重ね、コリアンダーとローストガーリックで香りを立たせる配合です。

トマトサルサの素は、果実酢の爽やかさにソテーオニオンのコクとポークの旨みを加え、クミンで後味を引き締める設計です。

同じタコスに合わせても、ワカモレはまろやかさを、トマトサルサは軽やかな酸味を担うため、ひと皿の中で味のコントラストを作れます。

画像のようにライムを添えると酸味の輪郭がさらに立ち、肉・野菜・チーズの重なりを最後まで飽きずに食べ進めやすくなります。

2種類を同時に仕込めるので、家族で辛味の強さを調整したい日や、来客時に複数の食べ方を用意したい場面でも運用しやすい構成です。

加熱工程がないぶん、帰宅後の短時間調理でも食卓に彩りを出せる点が、真夏の平日メニューで効いてきます！

タコスはもちろん、サラダにのせてドレッシング代わりに使うと野菜の摂取量を増やしやすくなります。

ブルスケッタではパンの香ばしさにトマトサルサの酸味が合わさり、ワインと合わせやすい軽食メニューとしてまとまります。

タコライスではひき肉の旨みにワカモレのコクが重なり、冷製パスタでは果実酢とクミンの香りが後味を軽く整えます。

切る・和える・のせるの3工程で完成しやすいので、気温が高い日のキッチン滞在時間を短くしたい人にも使い勝手のよい一品です☆

切って混ぜるだけでメキシカン気分が広がる夏の新定番！

ダイショー「アボカドワカモレ＆トマトサルサ用セット」の紹介でした。

よくある質問

Q. ダイショー アボカドワカモレ＆トマトサルサ用セットの発売日はいつですか？

発売日は2026年3月1日です。

Q. ダイショー アボカドワカモレ＆トマトサルサ用セットの価格はいくらですか？

希望小売価格は237円（税込）です。

Q. ダイショー アボカドワカモレ＆トマトサルサ用セットの内容量・セット内容は？

内容量は48gです。

