花火待ち時間まで楽しめる水辺ナイトイベント特集！中之島GATEサウスピア「水都大阪花火 鑑賞ナイト」

中之島の夜景と花火を、食事と一緒にゆったり楽しめるイベントが1日限定で開催されます！

「水都大阪花火 鑑賞ナイト」は、打ち上げまでの時間そのものを楽しむ体験型のナイトプランです。

混雑を避けやすい指定席で、都会の水辺らしい大人時間を過ごせるのがポイントになっています。

中之島GATEサウスピア「水都大阪花火 鑑賞ナイト」

開催日：2026年3月13日打上時間：19:00頃（約10分間）打上数：約300発会場：中之島GATEサウスピア（大阪府大阪市西区川口2-9-2）BBQプラン料金：3,880円〜/人レストランプラン料金：4,000円/人

biidは、湘南・江ノ島を拠点にマリーナ運営や海辺施設の再生を手がける会社です。

中之島GATEサウスピアは、都市の利便性と水辺の開放感を掛け合わせた複合施設です。

今回のイベントは、そのロケーションを生かして花火と食を同時に楽しむ構成になっています。

会場では夜空だけでなく水面にも花火の光が映り、都心部ならではの立体的な景観が広がります。

「鑑賞席＋BBQプラン」は、トレーラー上の開放的なエリアで焼きたてを楽しむスタイルです。

BBQプランの時間枠は17:00〜19:30と18:00〜20:30の2部制です。

BBQプランではソファー席指定オプションとして1卓4,000円の追加設定があります。

「鑑賞席＋レストランプラン」は、90分飲み放題付きで落ち着いて過ごせる内容です。

レストランプランの時間枠は18:00〜20:00と18:30〜20:30の2部制です。

同日17:00〜21:00はOutdoor Music Party「URBAN FLOW」も同時開催中。

通常2,000円のURBAN FLOW入場料は、3月13日に限り無料となっています。

花火前後の時間を音楽とともに過ごせるため、1イベントで夜の過ごし方を組み立てやすい構成です。

食事の席を先に確保しながら夜景を待つ流れは、週末の特別感を高めたい日に相性のよいプランです。

中之島GATEサウスピア「水都大阪花火 鑑賞ナイト」の紹介でした。

よくある質問

Q. 花火の打ち上げは何時からですか？

2026年3月13日の19:00頃から約10分間の予定です。

Q. 料金プランは2種類ありますか？

鑑賞席＋BBQプランが3,880円〜、鑑賞席＋レストランプランが4,000円で用意されています。

Q. 音楽イベントURBAN FLOWの入場料は必要ですか？

3月13日は特別に入場無料です。

