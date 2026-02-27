着心地と実用性を両立した大人の春ワードローブが完成する初コラボ！SHIPS「堀田茜コラボコレクション」
モデル・俳優の堀田茜さんとSHIPSによる初コラボコレクションが登場します！
見た目のきれいさに加えて、移動が多い日でも着やすい実用性まで設計された4型です。
予約販売は2026年2月26日から始まり、通常販売は2026年3月5日からスタートします。
予約販売開始日：2026年2月26日通常販売開始日：2026年3月5日展開型数：4型価格帯（税込）：18,700円〜19,800円
取り扱い店舗：SHIPS WOMEN取り扱い店舗／SHIPS公式オンラインショップ。
SHIPSは“STYLISH STANDARD”をコンセプトに、ベーシックの本質を軸にしたスタイルを提案するセレクトショップです。
同ブランドのSHIPS for womenは、ベーシックに旬のテイストを重ねた洗練コレクションを展開するレーベルです。
今回のコラボは「自然体でいられる服」をテーマに、堀田茜さんの着用経験を反映して企画されています。
オンとオフの切り替えが多い日でも合わせやすく、日常の動きにフィットするバランスが魅力です。
TEXBRID® ギャザーブラウスのディテール
価格（税込）：19,250円サイズ：ワンサイズ
小ぶりな襟と前立てボタンの端正さに、肩から胸元へ流れるギャザーでやわらかな立体感を加えた一着です。
やや短めの丈と長めカフスの組み合わせで、パンツインでもアウトでもシルエットがまとまりやすい設計です。
素材には撥水性と速乾性を備えたTEXBRID®を使用し、シワが出にくいイージーケア性まで備えています。
カラーはベージュ、ブラック、オフホワイトの3色展開です。
アイレットニットカーディガン
価格（税込）：18,700円サイズ：ワンサイズ
レースのような透け感編地を組み合わせた軽やかな表情で、コーディネートの主役としても羽織りとしても使える設計です。
繊維長の長い綿100％素材を使い、シルクのような光沢とさらりとしたタッチを両立しています。
カラーはオフホワイト、ブラック、ライトブルーの3色展開です。
ジョーゼットスカート
価格（税込）：18,700円サイズ：36／38
Iラインのすっきりした見え方に、後ろスリットで足さばきの良さを加えたデザインです。
取り外し可能な細ベルトと深めポケットで、きれいめスタイリングに実用性を重ねています。
カラーはブラウンとブラックの2色展開です。
ダブルクロスパンツ
価格（税込）：19,800円サイズ：36／38
ふくらみのあるダブルクロス素材が立体感をつくり、ほどよいフレアラインで上品な印象に仕上がるパンツです。
ストレッチ性のあるはき心地と深めポケットで、通勤から外出までシーンをまたいで使いやすい一本です。
カラーはブラックとベージュの2色展開です。
4型ともに着映えと機能性のバランスが明確で、忙しい日でもコーデを組みやすいラインナップです。
ワンツーコーデでも雰囲気が出る設計なので、春のワードローブ更新にも取り入れやすいコレクションになっています☆
着心地と実用性を両立した大人の春ワードローブが完成する初コラボ！
SHIPS「堀田茜コラボコレクション」の紹介でした。
よくある質問
Q. SHIPS 堀田茜コラボコレクションの予約方法は？
予約販売開始日：2026年2月26日。
Q. SHIPS 堀田茜コラボコレクションの発売日はいつですか？
通常販売開始日は2026年3月5日です。
Q. SHIPS 堀田茜コラボコレクションの価格はいくらですか？
価格帯（税込）は18,700円〜19,800円です。
