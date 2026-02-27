永瀬廉MC『ミュージックカプセル』3月のゲストに正門良規、吉川愛ら 最終回は3・26に決定
King & Princeの永瀬廉がMCを務めるテレ東のトークバラエティ番組『ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜』（毎週木曜 深2：05）で、3月中の放送に登場するゲストが解禁された。
【画像】永瀬廉MC『ミュージックカプセル』メインビジュアル公開
同番組は、「人生の推しソング」をテーマに、毎回幅広いジャンルからゲストを招き、ゲストの音楽体験や想い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力を紹介。ゲストの意外な一面を深掘りし、“人生を変える楽曲とは何か”を永瀬と共に探求する成長型音楽バラエティー。
3月中に放送される回では、ゲストに笠松将、野口聡一、原菜乃華、堀田茜、正門良規（Aぇ! group）、吉川愛が登場。各ゲストが出演する放送日については、番組公式SNSで随時告知される。
また昨年10月よりスタートした同番組は、3月26日の放送をもって最終回を迎える。
