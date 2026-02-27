3月6日頃にかけては全国的な高温傾向が予想されます。その後、3月7日から13日頃にかけては、北日本を中心に寒くなる時期があるでしょう。3月を通しての気温は、東日本や西日本で平年より高めとなり、桜の開花時期は例年より早まる可能性があります。

■北日本（北海道・東北）

【天候の傾向】

北日本日本海側は、2月28日から3月6日頃にかけて、例年と比較して、くもりや雪（または雨）の日が少ないでしょう。北日本太平洋側では、例年と同様に晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

2月28日から3月6日頃にかけての気温は、「平年より高い」でしょう。3月7日から3月13日頃にかけての気温は、「平年並みか低い」見込みです。3月14日から3月27日頃にかけての気温は、「ほぼ平年並み」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、北日本各地で「ほぼ平年並み」の見込みです。この先1か月の日本海側の降雪量は、北海道・東北ともに「平年並みか少ない」見込みです。

■東日本（北陸・関東甲信・東海）

【天候の傾向】

北陸では、例年と同様に、くもりや雨（または雪）の日が多いでしょう。関東甲信・東海では、2月28日から3月6日頃にかけて、低気圧や前線の影響を受けやすく、例年と比較して晴れる日が少ないでしょう。

また、関東甲信・東海では、3月14日から27日頃にかけて、低気圧や前線の影響を受けにくいとみられ、例年より晴れる日が多くなる見込みです。関東・東海の桜の開花時期は、平年より早まるところが多いでしょう。

【気温の傾向】

2月28日から3月6日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より高い」でしょう。3月7日から3月13日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年並み」の見込みです。3月14日から3月27日頃にかけての気温についても、東日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、東日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、東日本各地で「ほぼ平年並み」の見込みです。この先1か月の北陸の降雪量は「平年より少ない」でしょう。

■西日本（近畿・中国・四国・九州）

【天候の傾向】

西日本の天気は数日の周辺で変化するでしょう。また、西日本では、3月14日から27日頃にかけては、低気圧や前線の影響を受けにくく、例年と比較して、くもりや雨の日が少ないでしょう。西日本各地の桜の開花時期は、平年並みか平年より早くなりそうです。

【気温の傾向】

2月28日から3月6日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年より高い」でしょう。3月7日から3月13日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年並み」の見込みです。3月14日から3月27日頃にかけての気温についても、西日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、西日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、西日本各地で「平年並みか多い」見込みです。

■奄美・沖縄

【天候の傾向】

奄美・沖縄は天気は数日の周期で変わるでしょう。また、奄美・沖縄では、3月7日から27日頃にかけて、低気圧や前線の影響を受けにくく、くもりや雨の日が少ないでしょう。

【気温の傾向】

2月28日から3月6日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。3月7日から3月13日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年並み」の見込みです。3月14日から3月27日頃にかけての気温についても、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「平年より少ない」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「平年より多い」見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】

【北日本】2/28→3/27

札幌 1.9℃〜6.8℃

青森 4.2℃〜9.1℃

仙台 7.7℃〜11.7℃

【東日本】2/28→3/27

新潟 8.0℃〜11.9℃

東京 12.0℃〜15.7℃

名古屋 12.4℃〜16.2℃

【西日本】2/28→3/27

大阪 12.1℃〜15.9℃

広島 12.4℃〜16.0℃

高知 14.7℃〜17.6℃

福岡 13.1℃〜16.5℃

鹿児島 16.0℃〜18.8℃

【奄美・沖縄】2/28→3/27

名瀬 19.3℃〜21.2℃

那覇 21.0℃〜22.7℃

■1か月予報（2月28日から3月27日までのまとめ）

＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞

北日本 :20％・40％・40％

東日本 :20％・30％・50％

西日本 :20％・30％・50％

奄美・沖縄:20％・40％・40％

＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:40％・30％・30％

北日本（太平洋側）:30％・40％・30％

東日本（日本海側）:30％・30％・40％

東日本（太平洋側）:40％・30％・30％

西日本（日本海側）:40％・30％・30％

西日本（太平洋側）:40％・30％・30％

奄美・沖縄 :50％・30％・20％

＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:30％・30％・40％

北日本（太平洋側）:40％・30％・30％

東日本（日本海側）:40％・30％・30％

東日本（太平洋側）:30％・30％・40％

西日本（日本海側）:20％・40％・40％

西日本（太平洋側）:20％・40％・40％

奄美・沖縄 :20％・30％・50％

<降雪量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:40％・40％・20％

東日本（日本海側）:50％・40％・10％

（参考:気象庁・週間予報・2週間気温予報・季節予報）