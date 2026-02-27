『ウィキッド 永遠の約束』劇団四季・分部惇平が吹替版に特別出演「青春でもある作品」
ブロードウェイミュージカルの映画化作品で、歴代1位の全世界興行収入を記録した『ウィキッド ふたりの魔女』（2025年）の続きを描く完結編『ウィキッド 永遠の約束』が、3月6日より全国公開される。これを前に、劇団四季で『ウィキッド』に出演経験を持つ分部惇平が、日本語吹替版に特別出演することが発表された。舞台と映画の垣根を越えたコラボレーションが再び実現した。
【動画】『ウィキッド 永遠の約束』グリンダの特別映像
分部は『キャッツ』でランパスキャットやマンカストラップを演じるなど数々の舞台に出演し、クラシックバレエで培った身体表現を武器に活躍してきた俳優。中でも「ウィキッド」は特別な作品だという。
分部は、『人間になりたがった猫』のライオネル、『ガンバの大冒険』のガンバ、『キャッツ』のランパスキャット、マンカストラップなど、さまざまな舞台に出演。クラシックバレエで培った身体表現を活かし、多くの舞台で活躍している。そんな分部にとって、『ウィキッド』は特別な作品だという。
「劇団に入団して初めてせいふのある役をいただいた作品が『ウィキッド』でした。劇団人生の始まりでもあり、青春でもあるので、吹替のお話をいただいたときは感慨深く、感謝の気持ちでいっぱいです」と心境を明かす。担当したせりふはわずかひと言ながら、運命的とも言える再会に喜びをにじませた。
見どころについては、「前作と同様に、登場人物たちの細かな心理描写が丁寧に描かれているので、初めて『ウィキッド』に触れる方にも感動していただけると思います」とコメント。
さらに「今作で一番驚いたのはミュージカル版とは音楽のアレンジが違うことで、音楽面でもより世界観が深まっていて、とても興奮しました」と太鼓判を押した。
長年にわたり共に過ごしてきた作品だからこそ感慨もひとしおで、けて、「より深い感動を味わうことができる、最高のフィナーレになっています。ぜひ楽しみにしていてください！」と太鼓判を押している。どのシーンに登場しているのかは事前に明かさない方針だ。
【動画】『ウィキッド 永遠の約束』グリンダの特別映像
分部は『キャッツ』でランパスキャットやマンカストラップを演じるなど数々の舞台に出演し、クラシックバレエで培った身体表現を武器に活躍してきた俳優。中でも「ウィキッド」は特別な作品だという。
「劇団に入団して初めてせいふのある役をいただいた作品が『ウィキッド』でした。劇団人生の始まりでもあり、青春でもあるので、吹替のお話をいただいたときは感慨深く、感謝の気持ちでいっぱいです」と心境を明かす。担当したせりふはわずかひと言ながら、運命的とも言える再会に喜びをにじませた。
見どころについては、「前作と同様に、登場人物たちの細かな心理描写が丁寧に描かれているので、初めて『ウィキッド』に触れる方にも感動していただけると思います」とコメント。
さらに「今作で一番驚いたのはミュージカル版とは音楽のアレンジが違うことで、音楽面でもより世界観が深まっていて、とても興奮しました」と太鼓判を押した。
長年にわたり共に過ごしてきた作品だからこそ感慨もひとしおで、けて、「より深い感動を味わうことができる、最高のフィナーレになっています。ぜひ楽しみにしていてください！」と太鼓判を押している。どのシーンに登場しているのかは事前に明かさない方針だ。