おうちと家族を失ったうえに、過酷な病気と闘うことになってしまったわんちゃん。そんなわんちゃんに訪れた、素敵な里親さんとの出会いが2万再生を突破する反響を見せています。

わんちゃんの現在の姿を見た人からは、「なんて素敵なご縁でしょう」「優しい里親様のもとに行くことができてよかった」と、感動の声が寄せられています。

【動画：多頭飼育崩壊で『家を失った高齢犬』を保護→『家族になりたい』と里親が現れ…幸せを掴んだ現在】

多頭飼育崩壊でおうちと家族を失った花ちゃん

家族を失った保護犬や保護猫が幸せになるお手伝いをしているInstagramアカウント『認定NPO法人しあわせの種たち』に投稿されたのは、多頭飼育崩壊によって収容されたあるわんちゃんが、新しい家族と出会うまでの光景。

その日、『認定NPO法人しあわせの種たち』のスタッフさんたちは、収容所に移送された高齢のビーグルのもとへとやってきたそう。

花ちゃんと名付けられたそのわんちゃんは、元々はブリーダーさんのもとで暮らしていたものの、ブリーダーさんが廃業して多頭飼育崩壊となってしまったことで、おうちを失ってしまったのだといいます。

そのうえ、乳腺腫瘍やフィラリア強陽性といった大きな病気にもかかっていた花ちゃん。そんな現状から、花ちゃんは譲渡対象外になってしまう可能性が浮上していたのでした。

花ちゃんに結ばれた『運命の赤い糸』

ある日、花ちゃんが気がかりだったスタッフさんたちのもとへ、良い知らせが舞い込んでくることに。それは…以前別のわんちゃんを家族に迎え入れてくれた里親さんが、花ちゃんと家族になりたいと言ってくれたことでした！

先住犬が亡くなったあと、里親さんはその子の場所を行き場のない高齢犬のために空けてくれていたとのこと。そこで、花ちゃんのことを知った里親さんは、花ちゃんを引き取りたいと申し出てくれたのだといいます。

そうして、花ちゃんはまるで『運命の赤い糸』を思わせる真っ赤なリードをつけて、里親さんのおうちへ向かうことになったのでした。

子犬のようにキラキラな花ちゃんの表情に涙…

花ちゃんが高齢であることも、大きな病気を抱えていることも全て受け入れて、最期まで一緒にいる決意をしてくれた里親さん。

そんな大きな愛で花ちゃんを包み込んでくれる里親さんに抱っこしてもらう花ちゃんの姿は、なんだか子犬に戻ったかのよう。

おうちでも、ごはんの時間になるとキラキラした目で里親さんを見上げ、子犬のようにピョンピョン跳びはねるのだといいます。

どれだけ歳をとっても、愛情を持って接してくれる大好きな人の前では、つい子どもの頃の気持ちに戻ってしまうわんちゃんたち。そんなわんちゃんの愛おしい光景に、温かい気持ちが込み上げてきます。

里親さんのもとで幸せいっぱいに暮らす花ちゃんの姿を見た人からは、「簡単にはできないことです。尊敬します」「シニアでも子犬のようにはしゃぐ姿に感動しました」「今までの分まで幸せになってね」と、祝福の声が寄せられています。

Instagramアカウント『認定NPO法人しあわせの種たち』では、そんな心安らげる家族との出会いを待っているわんちゃんや猫ちゃんたちの様子が投稿されています。

花ちゃん、スタッフの皆様、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「認定NPO法人しあわせの種たち」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。