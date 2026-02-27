アーセナルで調子を上げるギェケレシュがスウェーデン代表の希望に W杯予選プレイオフへ絶対のエースにかかる期待
2026W杯欧州予選でグループBの最下位に沈んだスウェーデン代表。まさかの2分4敗と散々な成績に終わり、昨年10月にはチームを指揮していたヨン・ダール・トマソンを解任することにもなった。
ただ、スウェーデンはUEFAネーションズリーグ2024-25のリーグCでグループ優勝を果たしていたため、W杯欧州予選未勝利だったにも関わらずプレイオフへ回る権利を有している。
昨夏のアーセナル加入から批判を浴びる機会も多かったが、ここ最近はギェケレシュの状態が上がってきている。スウェーデン代表でもリヴァプールFWアレクサンデル・イサクと並ぶエースであり、イサクに負傷が続いている今はギェケレシュこそが最大の得点源だ。
スウェーデン『Aftonbladet』によると、トマソンに代わってスウェーデン代表監督に就任したグレアム・ポッターも最近のギェケレシュを称賛している。
「ギェケレシュはアーセナルが生き残っている4つの大会全てに貢献していると思う。ただ、どんな選手でも時には多少の批判を受ける時期もあるものだ。それもサッカー選手の仕事の一部だからね」
果たしてスウェーデンはギェケレシュを軸にプレイオフを突破できるのか。前線にタレントは揃っているだけに、W杯でも見てみたいチームの1つだ。