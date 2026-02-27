「センスがない」と言う人ほど“人間として浅い”と思われる理由

戦略コンサルやシリコンバレーの経営者、MBAホルダーには、共通点があった。「伝える内容を1つに絞り、1メッセージで伝えて、人を動かす」ということ。プレゼン・会議・資料作成・面接・フィードバックなど幅広い場面で成果を上げるノウハウをまとめた書籍『1メッセージ 究極にシンプルな伝え方』から一部抜粋して紹介する。

「自分をそれっぽく見せるために話している人」ほど連発する“浅い言葉”がある

なにかを話すとき。そこでどのような言葉を使うか次第で、まわりが受ける印象は変わる。よい印象を与えるときもあれば、悪い印象を与えるときもある。

そして、まわりに「相手のために話しているのではなく、自分をそれっぽく見せるために話している人」だなという印象を与えてしまう“浅い言葉”がある。

「センスがない」と言ってばかりいると「相手のために話しているのではなく、自分をそれっぽく見せるために話している人」と思われる

なにかを話すときに「センスがない」と言ってばかりの人は、まわりに「相手のために話しているのではなく、自分をそれっぽく見せるために話している人」という印象を与えてしまう。たとえば、会議などで次のようなひと言を言ってしまう。

「あの人はセンスがないよね」

「もう少しセンスがいいものが欲しい」

このような「センスがない」という言葉を使ったひと言を発する人は、なんとなくそれっぽく見える。その理由は、「センス」を“良いもの”を意味する言葉として使っていて、そして、誰かだったり何かだったりの「センス」を評価することで、そう評価する立場にある自分は「センスがある」と暗黙的に主張しているようなものだからだ。

しかし、この「センス」という言葉を使ったひと言の問題点は、なにが「センス」なのかが言われたまわりには具体的にはわからないことだ。たとえば、「センスがない」と言われた人は、ダメ出しされていることはわかるがなにがダメで、具体的にどうすると改善できるのかがわからないので、そう言われてもなにも次につながらない。このため、「センス」と言ってばかりの人は「相手のために話しているのではなく、自分をそれっぽく見せるために話している人」という印象をまわりに持たれていく。

「センス」は定義が人それぞれの「否定に開かれていない言葉」だ

そもそもだが、「センスがある」や「センスがない」というのは「否定に開かれていない言葉」だ。否定に開かれていない言葉とは、否定しようがない言葉だ。その理由は「センス」の定義がわからないからだ。もっと正確に言うと、センスの定義は人それぞれで、話す人が自分の定義に従って評価できてしまうからだ。

このため、誰かに「センスがない」と言われても、「自分はセンスがないわけではない」とは反論しようがない。なぜならば、相手が言う「センスがない」とは、相手の定義や感覚によって決まるものなので、他者が否定しようもないものだからだ。

「センス」と言ってばかりだと“裸の王様”になる

こうして、「センス」という言葉を使っていると、誰からも否定されない。なんでも「センスがない」とも「センスがある」とも言えてしまう。自分がすべての評価の決定権を持てるため、王様になれる。

しかし、次第にまわりも、「センス」とばかり言っている人は「相手のために話しているのではなく、自分をそれっぽく見せるために話している人」だとわかってきて、“人間として浅い”などと思い始めるようになる。結果として、「センス」とばかり言っている人は、王様は王様でも、まわりが相手をしようとも思わない、王様気取りの裸の王様になっていたりする。

「センス」と言いたくなったら、とにかく具体の中身を考えて言語化しよう

もちろん、誰かや何かに対して、感覚的に違和感をもったり、感覚的にすごいと思ったりすることは誰しもがある。そんなときに、その感覚を「センスがない」や「センスがある」と呼ぶのは簡単だ。しかし、そう話したところで、相手やまわりにはなんの役にも立たないし、自分をそれっぽく見せようとしている裸の王様にしか思われない。

それよりも、「センス」という言葉を言いそうになったら、それをチャンスだと考えて、その感覚をもっと具体的に言語化できないかを諦めずに考えてみよう。自分は何に違和感を持ったのか、自分は何をすごいと感じたのか。その言語化に、自分が大事にしているものや、相手のために伝えたい大事なことのヒントがあるはずだ。

たとえば、さきほど「もう少しセンスがいいものが欲しい」のケースであれば、どのようなものが「センスがよい」と思ったのかを考えて言語化し、それを相手に具体的に伝えてみよう。それによって、相手に対しての具体的な要求や、具体的な要件定義につながり、伝えられた相手は改善のために具体的なアクションに移れる。もちろん、そんな具体的なアクションにつながることを言ってくれる人には、まわりから「相手のために話している人」だと信頼が集まってくるだろう。

たかが言葉、されど言葉。相手のために話しているのか、自分のために話しているのか。たったひと言でも、そこにその人の姿勢が透けて見えたりするものなのだ。

（本原稿は『1メッセージ 究極にシンプルな伝え方』を一部抜粋・加筆したものです）