「見ていいの？」日本人K-POPアイドル、“無防備すぎる”部屋着SHOTにファン悶絶

ガールズグループBilllie（ビリー）の日本人メンバー・ツキが、プライベート感あふれる大胆なショットを披露した。

ツキは1月25日、自身のインスタグラムを更新。絵文字とともに写真を投稿した。

【写真】そんな見せて大丈夫？ツキの“胸元開き”衣装

公開された写真には、華奢な黒のキャミソールを纏い、部屋でくつろぐツキの姿が収められている。透き通るような白い肌と、すらりと伸びた美脚があらわになった無防備な装いは、見る者の視線を奪う。

特にほぼノーメイクに近いナチュラルな美貌、潤んだ瞳でカメラをじっと見つめる表情は、彼女らしいあどけなさを残しつつも、どこかミステリアスで艶やかな色気を醸し出している。

この投稿を見たファンからは「わぁ…」「これはヤバい」「バリかわいい」「こんな姿、見ていいの？」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ツキInstagram）

なお、ツキが所属するBilllieは1月27日、プレリリースシングル『cloud palace 〜 false awakening』でカムバックを果たした。

◇ツキ プロフィール

2002年9月21日生まれ、大阪府出身。本名は福富つき。中学時代にSMエンターテインメントのオーディションを受け、練習生となる。2020年には日本のファッション誌『Popteen』の第3次カバーガール戦争を勝ち抜き専属モデルに。2021年にBilllieのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインダンサーを務めている。パフォーマンス中に見せる豊かな表情に定評があり、2022年に公開された『GingaMingaYo（the strange world）』では中毒性のある表情演技で爆発的な反響をもたらした。