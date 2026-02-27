「SNSで拡散してやる」ケーキに異物混入！？と思いきや、激怒するクレーマー客に【まさかの事態】が...！

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！オシャレなカフェで働く主人公。ある日、男性のお客さんが「ケーキに異物が入っている！」と激怒してレジに怒鳴り込んできました。果たして、その結末とは…？

私は、地元でも人気のオシャレなカフェで働いています。こだわりのコーヒーと、見た目も華やかな自家製ケーキが評判のお店です。

その日もたくさんのお客様にご来店いただき、店内は穏やかで心地よい空気に包まれていました。私はいつも通りレジや接客を担当しており、忙しくも充実した時間を過ごしていました。

そんな平和な日常が、ある男性のお客さんの登場によって一気に打ち砕かれることになるとは思いもしませんでした。

「おい、ちょっと責任者を呼べ！」突然、店内に響き渡った怒声に、私はビクッと肩を震わせました。声の主は、先ほどケーキセットをご注文された男性のお客さんでした。

男性は顔を真っ赤にしてレジに怒鳴り込んできて、「ケーキにプラスチックの破片が入ってるぞ！どういう衛生管理をしてるんだ！」とまくし立ててきたのです。「SNSで拡散して、この店を潰してやる！」という大声に、平和だった店内の空気は一瞬にして凍りつきました。