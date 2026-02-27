「SNSで拡散してやる」ケーキに異物混入！？と思いきや、激怒するクレーマー客に【まさかの事態】が...！
読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！オシャレなカフェで働く主人公。ある日、男性のお客さんが「ケーキに異物が入っている！」と激怒してレジに怒鳴り込んできました。果たして、その結末とは…？
オシャレなカフェでの平穏な日常を一変させた、激怒する男性客
私は、地元でも人気のオシャレなカフェで働いています。こだわりのコーヒーと、見た目も華やかな自家製ケーキが評判のお店です。
その日もたくさんのお客様にご来店いただき、店内は穏やかで心地よい空気に包まれていました。私はいつも通りレジや接客を担当しており、忙しくも充実した時間を過ごしていました。
そんな平和な日常が、ある男性のお客さんの登場によって一気に打ち砕かれることになるとは思いもしませんでした。
「おい、ちょっと責任者を呼べ！」突然、店内に響き渡った怒声に、私はビクッと肩を震わせました。声の主は、先ほどケーキセットをご注文された男性のお客さんでした。
男性は顔を真っ赤にしてレジに怒鳴り込んできて、「ケーキにプラスチックの破片が入ってるぞ！どういう衛生管理をしてるんだ！」とまくし立ててきたのです。「SNSで拡散して、この店を潰してやる！」という大声に、平和だった店内の空気は一瞬にして凍りつきました。
恐怖で凍りつく店内、クレーマーが突きつけてきた異物の正体
あまりの剣幕に、ほかのお客さんたちも驚いて食事の手を止め、店内は不穏なざわめきに包まれ始めました。私は心臓がバクバクと音を立てるのを感じながらも、まずは落ち着かなければと自分に言い聞かせました。
そして、「大変申し訳ございません。すぐにお品物を確認させていただけますでしょうか」と声をかけ、男性が激怒しながら突きつけてきた小皿の上の「プラスチックの破片」を冷静に観察しました。
男性が持ってきた破片をよく見てみると、それは決してプラスチックなどの危険な異物ではありませんでした。実は当店のケーキには、飾り付けとして透明な飴細工（シュガープレート）を使用していて、男性が指摘したものはまさにその飴細工の一部だったのです。
原因がわかってホッと胸をなでおろした私は、男性の誤解を解くために、焦る気持ちを抑えながら、なるべく柔らかい声のトーンで話しました。
この後、主人公が衝撃の行動を...！
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部